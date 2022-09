Woody Allen annuncia il ritiro dal cinema: “Basta film, voglio scrivere romanzi” Woody Allen in una lunga intervista al quotidiano spagnolo LaVanguardia ha annunciato il suo ritiro dal mondo del cinema.

Woody Allen in una lunga intervista al quotidiano spagnolo LaVanguardia ha annunciato il suo ritiro dal mondo del cinema. Il regista di "Match Point" è attualmente impegnato al suo cinquantesimo film e ha spiegato che, dopo la pubblicazione della raccolta di racconti "Zero Gravity", vuole proseguire a lavorare nella scrittura e pubblicare un romanzo.

Le parole di Woody Allen

Gli viene chiesto se è più bello scrivere un film o scrivere un libro, la risposta di Woody Allen è molto interessante: "Quello che scrivi per un film è più debole, onestamente, perché contiene molti dialoghi oppure le semplici indicazioni di scena delle scene, e tutto cambia continuamente e tu non ci lavori molto. L'attore lo cambia per te, perché improvvisa, perché aggiunge le sue idee e tu le cambi tu, nella stessa ripresa, secondo l'impulso del momento. Quindi quello che scrivi, alla fine non è molto esatto. In letteratura invece bisogna essere molto esigenti e precisi. Trascorri lunghi periodi di tempo a pensare a una singola parola o frase, per diverse ore, cercando di capire come far funzionare quella frase. Gli scrittori davvero bravi che conosco passano un giorno o due a rifinire una frase. È un lavoro ossessivo. Il cinema, invece, è molto più facile".

Il prossimo film sarà l'ultimo

Il prossimo film sarà il numero 50 e Woody Allen ritiene che sia "un buon momento per fermarsi". Come ha confermato al quotidiano spagnolo, Woody Allen ritiene quindi giusto pensare alla scrittura:

La mia idea, in linea di principio, non è quella di fare più film e concentrarmi sulla scrittura, a queste storie e, beh, ora penso più a un romanzo, che sarebbe il mio primo romanzo.

Woody Allen ha anche anticipato che il suo prossimo – e quindi ultimo – film, ambientato a Parigi, sarà molto simile a "Match Point". Lo aveva dichiarato anche a Fanpage.it in questa fantastica intervista.