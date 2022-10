Woody Allen inizia le riprese di Wasp 22, è il primo film in francese del regista Woody Allen ha iniziato le riprese di “Wasp 22”: si tratta del primo film in lingua francese nella sua carriera ed è una commedia noir in stile “Match Point”.

A cura di Elisabetta Murina

Il cinquantesimo della sua carriera e il primo in francese. Woody Allen continua a entrare nella storia del cinema e ha iniziato a Parigi le riprese di Wasp 22, una nuovo film girato interamente in lingua francese con Lou de Laage, Poupaud, Valérie Lemercier e Niels Schneider come protagonisti.

Cosa sappiamo di "Wasp22"

Per il momento sono poche le informazioni che si hanno riguardo a Wasp 22, il primo film in francese di Woody Allen. Stando a quanto ha fatto sapere il noto regista, 86 anni, si tratta di una commedia noir in stile Match Point, uscito nel 2005 con protagonisti Jonathan Rhys Meyers e Scarlett Johansson. Le difficoltà economiche di girare il film a New York costrinsero Allen a riscrivere la sceneggiatura adattandola all'ambiente londinese. Le riprese del nuovo film sono iniziate il 3 ottobre a Parigi. Non si conoscono i dettagli della trama, anche se è noto che tra i protagonisti ci saranno gli attori Lou de Laage, Poupaud, Valérie Lemercier e Niels Schneider.