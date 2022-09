Woody Allen non si ritira: “Non ha intenzione di lasciare il cinema, sta lavorando al 50esimo film” Woody Allen non ha alcuna intenzione di lasciare il cinema. Alcune sue dichiarazioni, sono state fraintese facendo circolare la notizia di un suo ritiro. In queste ore, è arrivata la smentita.

A cura di Daniela Seclì

Woody Allen non si ritira. Gli estimatori delle opere del regista, possono tirare un sospiro di sollievo. Nelle scorse ore, alcune dichiarazioni da lui rilasciate, sembravano suggerire l'intenzione di abbandonare il cinema, per dedicarsi alla scrittura di romanzi. Ma è arrivata la rettifica.

Il regista non lascerà il cinema: cosa ha detto davvero

Il nome di Woody Allen è rimasto in cima ai trend per ore a causa della notizia del suo ritiro, poi è arrivata la smentita. Un portavoce del regista ha fatto sapere che al contrario, l'ottantaseienne sta già lavorando al suo cinquantesimo film:

Woody Allen non ha mai detto che si sarebbe ritirato e non ha neanche detto che sta scrivendo un altro romanzo. Ha dichiarato che stava pensando di non fare film, perché fare film che poi vanno direttamente o dopo poco sulle piattaforme in streaming, non è piacevole per lui, perché il regista è un grande estimatore dell'esperienza cinematografica. Attualmente, non ha intenzione di ritirarsi ed è entusiasta di essere a Parigi a girare il suo nuovo film, che sarà il cinquantesimo.

Le dichiarazioni di Woody Allen che sono state fraintese

In una lunga intervista rilasciata a LaVanguardia, Woody Allen aveva dichiarato: "La mia idea, in linea di principio, è quella di non fare più film e concentrarmi sulla scrittura". Poi, aveva spiegato di amare la precisione e la dedizione che gli scrittori dedicano ai romanzi e le sue dichiarazioni sono state percepite come una chiara intenzione di dedicarsi completamente alla scrittura:

