Russell Crowe per le strade di Roma, l’attore sarà ambasciatore della capitale Continua l’amore tra l’attore e Roma. Nella capitale presenterà il suo prossimo film da regista, ma è arrivato in città giorni fa per ultimare le riprese del film “L’esorcista del Papa”. Negli stessi giorni Crowe verrà nominato dal sindaco Gualtieri ambasciatore di Roma nel mondo.

A cura di Andrea Parrella

Russell Crowe durante le riprese di The Pope’s Exorcist (foto Instagram dalla pagina "Russellcrowefans")

Russell Crowe di nuovo tra le braccia di Roma. Il protagonista de Il Gladiatore, il film di Ridley Scott che lo ha reso celebre a livello mondiale, è tornato nella capitale in queste settimane dopo la gita estiva con la famiglia, tra piazze, attrazioni e scorribande in monopattino della città eterna. E come accaduto la volta precedente, l'esperienza romana di Crowe è accompagnata dal racconto personale sui social da parte dell'attore.

Crowe ambasciatore di Roma nel mondo

Fattore non casuale, visto che l'amore di Russell Crowe per Roma non si limiterà all'esperienza turistica. L'attore sarà nominato ambasciatore di Roma nel mondo dal sindaco Roberto Gualtieri. Lo scrive il Corriere, specificando che venerdì 14 ottobre il sindaco assegnerà l’onorificenza all’attore hollywoodiano, giunto nella Capitale per la Festa del Cinema, che verrà inaugurata mercoledì 12 ottobre.

Il lancio del nuovo film da regista

Altra ragione della ragione della presenza di Russell Crowe a Roma sarà anche la presentazione del thriller "Poker face", film da lui stesso diretto e interpretato insieme a Liam Hemsworth, che approderà nei cinema dal 24 novembre distribuito da Vertice 360.

Crowe in Vespa a Roma per le riprese di The Pope's Exorcist

Inoltre l'attore è giunto nella capitale diversi giorni fa per la chiusura delle riprese di The Pope's Exorcist, l'Esorcista del Papa, pellicola che racconta la storia e le vicende di Padre Gabriele Amorth, l'esorcista del Vaticano. Nei panni del protagonista l'ex gladiatore è stato immortalato per le strade della capitale, nei pressi di piazza Fontanella Borghese, a bordo di una Vespa brandizzata Ferrari per l'occasione, come riporta la pagina Instagram "Russellcrowefans", che segue gli spostamenti dell'attore.

Crowe alla Festa del Cinema di Roma

Nei suoi giorni di permanenza romana, Crowe sarà inoltre ospite di varii appuntamenti istituzionali, tra cui quello di "ospite nella Capitale di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma". All'attore, si legge: "sarà consegnata una targa in argento che riproduce Palazzo Senatorio nel corso di una cerimonia che si terrà nell’Aula Giulio Cesare. La consegna sarà preceduta da un breve incontro privato con il sindaco nel suo studio nella Sala dell’Orologio e dal tradizionale affaccio dal balcone della Torre di San Niccolò V per ammirare il panorama sui Fori".

Lo scorso luglio Russell Crowe aveva visitato la città che lo ha reso grande insieme alla sua famiglia. Una vacanza che era diventata una sorta di blog di viaggio quotidiano con aggiornamenti fotografici dei luoghi più affascinanti della città.