Il Colibrì di Francesca Archibugi sarà il film d’apertura alla Festa del Cinema di Roma 2022 Il Colibrì di Francesca Archibugi sarà il film d’apertura della 17esima Festa del Cinema di Roma, in programma dal 13 al 23 ottobre.

A cura di Ilaria Costabile

Avrà inizio il prossimo 13 ottobre la 17esima edizione della Festa del Cinema di Roma, e come film d'apertura della kermesse è stato scelto "Il Colibrì" di Francesca Archibugi, presentato in anteprima al Toronto Film Festival. La pellicola è la trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di Sandro Veronesi, vincitore del Premio Strega 2020, come annunciato dalla Direttrice Artistica Paola Malanga.

Il Colibrì con Piefrancesco Favino

La storia raccontata nel romanzo di Veronesi è costruita attraverso un uso massiccio e sapiente del flashback, con ricordi che alimentano il presente e che quindi fondo i primi Anni Settanta alla contemporaneità. Quella tratteggiata ne Il Colibrì è una storia che parla di vita, della capacità di superare i dolori e le paure più orribili, grazie alla potenza della speranza, talvolta dell'illusione, ma soprattutto della capacità di poter ridere e trarre gioia da ciò che ci circonda, o nel caso specifico, adorna la vita di Marco Carrera che rincorre con la mente le coincidenze che hanno segnato la sua esistenza. Nel cast grandi nomi del nostro cinema da Pierfrancesco Favino a Kasia Smutniak e Laura Morante con la partecipazione di Nanni Moretti, per poi arrivare ai giovani ma già noti Benedetta Porcaroli, Francesco Centorame, Fotinì Peluso

La 17esima edizione della Festa del Cinema di Roma

Dieci giorni dedicati al cinema italiano e non solo, attendono la Città Eterna, con un programma che ancora deve essere diffuso e che promette di sorprende spettatori e addetti ai lavori che si ritroveranno riuniti all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Una rassegna che, come sempre, punta all'internazionalità e che si propone di aprire il proprio sguardo agli orizzonti del cinema, proponendo nei vari settori che la compongono, quel guizzo di novità di un'arte, come quella cinematografica, non può assolutamente essere priva.