video suggerito

Valerio Lundini su Emanuela Fanelli: “Dopo di me ha vinto due David di Donatello, troppi, lo sa anche lei” Valerio Lundini spiazza tutti a “La Volta Buona” con una battuta fulminante sull’amica Emanuela Fanelli: “Dopo di me ha vinto due David di Donatello. Troppi, e lo sa anche lei. Il primo ok, il secondo un po’ così”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ironia tipica di Valerio Lundini al servizio del programma di Caterina Balivo, La volta buona. Fedelissimo al suo stile, il comico ha lasciato le sue punzecchiature senza risparmiare nessuno, soprattutto l'amica Emanuela Fanelli, che è riuscita a emergere proprio nel programma "Una pezza di Lundini".

La battuta spiazzante di Valerio Lundini

Durante il gioco del "Tritavolta", uno dei momenti più attesi della trasmissione, Caterina Balivo ha mostrato la foto dell'attrice Emanuela Fanelli, facendo un'osservazione che avrebbe potuto lusingare qualsiasi conduttore: "Grazie a ‘Una pezza di Lundini' il mondo ha scoperto lei. Tu sei il suo Pippo Baudo". La risposta di Lundini è stata, come prevedibile, fuori dagli schemi: "Oh finalmente un merito mi viene riconosciuto. Però mi piace più pensarmi il suo… Chi è uno che ha creato e poi ha lasciato andare? Perché Pippo Baudo tende sempre a rimarcare ‘l'ho inventata io'. Ecco sì più un Claudio Cecchetto".

"Emanuela Fanelli ha vinto due David di Donatello… possiamo dire? Troppi!"

Poi è arrivata la battuta più esilarante, quella sui David di Donatello vinti da Emanuela Fanelli: nel 2023 come Miglior attrice non protagonista per il film Siccità, e nel 2024 nella stessa categoria per la sua interpretazione in C'è ancora domani.

Dopodiché Emanuela Fanelli ha vinto due David di Donatello… possiamo dire? Troppi! Uno, meritatissimo, sono stato contento, il secondo è un po' tipo vabbè dai, un po' una mossa…, ma lei stessa, secondo me, se ne rende conto.

Con il suo caratteristico tono apparentemente serio, il comico ha poi concluso: "Secondo me dovevano fare uno a me senza aver fatto film e uno a lei", lasciando la Balivo tra il divertito e lo spiazzato, reazione ormai abituale di chi si trova a dover gestire l'umorismo imprevedibile di Lundini.