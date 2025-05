video suggerito

Ascolti tv mercoledì 7 maggio: chi ha vinto tra L'Isola dei Famosi e i David di Donatello Tutti i dati Auditel di ieri mercoledì 7 maggio, con la cerimonia di premiazione dei David di Donatello in onda su Rai 1. Su Canale 5, invece, via alla nuova edizione de L'Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili.

A cura di Sara Leombruno

Nella serata di ieri, mercoledì 7 maggio 2025, su Rai1 è andata in onda la cerimonia di premiazione dei David di Donatello, in diretta dal Teatro 5 di Cinecittà che ha visto alla conduzione Mika e Elena Sofia Ricci. Su Canale 5, invece, la prima puntata de L'Isola dei Famosi condotto da Veronica Gentili. Su Rai2, invece, in onda l'ultima puntata di Mare Fuori 5. Ecco i dati Auditel relativi agli ascolti di ieri.

La sfida di ascolti tra Rai1 e Canale 5

Ecco gli ascolti della prima serata di mercoledì 7 maggio. La cerimonia di premiazione dei David di Donatello su Rai1, condotta da Mika e Elena Sofia Ricci, ha emozionato i telespettatori con i numerosi premi consegnati ad attori, sceneggiatori, registi e professionisti del mondo del cinema. L'appuntamento, durante il quale è stato premiato anche il regista Pupi Avati con il David alla Carriera, ha registrato 1.451.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale5 è andata in onda la prima puntata de L'Isola dei Famosi con 2.039.000 spettatori con uno share del 18.9%, vincendo la serata degli ascolti.

I dati Auditel relativi alle altre reti generaliste

Su Rai2, l'ultima puntata di Mare Fuori 5 ha intrattenuto 766.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 è andato in onda Jason Bourne, che incolla davanti al video 927.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3, un nuovo appuntamento di Chi l’ha Visto? segna 1.508.000 spettatori (9.9%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 897.000 spettatori (6.7%). Su La7 Una giornata particolare che invece raccoglie 933.000 spettatori e il 5.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene infine 482.000 spettatori con il 3.3%.

La sfida tra Affari Tuoi e Striscia

Stefano De Martino e Affari Tuoi, con la partita di Paolina dal Lazio, raccolgono davanti al video 5.709.000 spettatori (28.3%); all’interno TG1 Edizione Straordinaria, dalle 21 alle 21:09, totalizza 5.851.000 spettatori (27.4%). Su Canale5 Striscia la Notizia totalizza invece 2.546.000 spettatori (12.2%).