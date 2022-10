Valeria Marini dopo le critiche di Cristiano Malgioglio: “La smetta di dire che non so fare niente” Ospite a La Vita in diretta, Valeria Marini si sfoga per il trattamento riservatole da Cristiano Malgioglio a Tale e Quale Show. “Penso di essere una persona ironica. Però perché mi devi dire ‘Tu non sai fare NIENDE?'”.

A cura di Giulia Turco

Valeria Marini non ci sta più, è stufa delle continue critiche di Cristiano Malgioglio. Il giudice l’ha presa letteralmente di mira nel suo percorso a Tale e Quale Show e ad ogni esibizione non si risparmia le aspri commenti. In particolare ad esasperarlo è stata l’ultima performance di Valeria Marini nei panni di Shakira, che le è costata la frecciatina: “Più che Shakira una Sciagura”.

Il risentimento di Valeria Marini dopo i commenti di Malgioglio

Ospite a La Vita in diretta, Valeria Marini si è sfogata con Alberto Matano del trattamento riservatole da Cristiano Malgioglio nell’ambito dello show canoro di Carlo Conti. “Penso di essere una persona ironica che accetta anche le mitragliate. È un momento esilarante e il pubblico si diverte. Però perché mi devi dire ‘Tu non sai fare NIENDE?! Non è vero”, sostiene la showgirl. Contattato direttamente da Matano al telefono per un commento, Malgioglio ha replicato con un messaggio vocale declinando l’invito e spiegando che si chiarirà con Valeria direttamente in puntata.

Cos’ha detto Cristiano Malgioglio su Valeria Marini a Tale e Quale Show

Nella puntata di venerdì 21 ottobre, Valeria Marini si è esibita portando un’imitazione di Shakira sulle note di Waka Waka, un tormentone che ricorda i mondiali di calcio del 2010. La showgirl ha fatto del suo meglio per calarsi nei panni del personaggio, imitandone la voce e le movenze con un ancheggiare di bacino apprezzabile. Nulla da fare però per Malgioglio, che non ha esitato a manifestare tutta la sua indignazione: