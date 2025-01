video suggerito

Un padre abbandona figli e moglie, prosciuga i conti correnti poi chiede scusa: "Mi mancate" La storia di Riccardo che lascia moglie e figli per le sue ambizioni e chiede perdono. I figli accettano ma ricordano: "Devi ricostruire e tornare ad avere di nuovo stima di te".

Nella prima puntata di C'è posta per te arriva la storia di un padre rinnegato dai figli. Lui, Riccardo, lavorava come chef e lavorava tutti i giorni per tutto il giorno, ma la sua ex moglie lamenta la sua assenza dalla vita familiare. "Facevo tutto per non far mancare niente alla mia ex moglie e ai miei figli, quando non mancavo ero un padre presente". Poi succede che lascia la famiglia e cambia vita completamente. Finisce con una donna che lo soggioga. I figli si allontanano.

Le scuse di papà Riccardo

Queste sono state le scuse di papà Riccardo:

Sono qui per chiedervi perdono. So che sono passati tanti anni. Sapete benissimo che con la vostra mamma c'erano continui litigi e avevo chiesto disperatamente che lei mi seguisse, ma questo non è accaduto. Questa cosa qua ha portato me a lasciare casa, poi ho incontrato una donna che mi ha tolto tutto, mi ha soggiogato. Mi ha tolto cuore, mente, anima, tutto. So che è difficile riparare tutto questo. Mariangela, nei traguardi della tua vita non ci sono stato, perdonami. Perdonami che non ti ho portato sull'altare. Perdonami. Non voglio entrare nelle vostre vite, so che state bene. Stefano, grazie per aver accolto mia figlia. Vedo le foto su Facebook, è l'unico contatto che ho per capire come state. Antonio, sai che quando ti abbiamo concepito, ti abbiamo disegnato. Eri un bambino bellissimo, biondo, con gli occhi blu. E sei nato tu, così come ti avevamo disegnato. Grazie per aver accompagnato Mariangela al posto mio, grazie per averti preso cura della famiglia. Io chiedo aiuto a te e alla tua futura moglie di aprire un po' il tuo cuore.

Le parole dei figli

Mariangela: "Io mi sono trovata con l'acqua alla gola, con mamma che piangeva, io ero la grande di casa visto che mio fratello era più piccolo. Dalla sera alla mattina, mio padre non c'era più. E io non l'ho più riconosciuto". Antonio: "Ha prosciugato anche dei conti correnti che avevamo cointestati, siamo ripartiti da sotto zero, neanche da zero. Le cose non si fanno dalla sera alla mattina. Ci si siede a tavola, ci si parla e magari poi te ne vai". I compagni di vita dei fratelli spingono per aprire la busta, ricordando però a Riccardo che deve dimostrare tutto. "Anche il diavolo perdona", dice Antonio. Mariangela spiega: "Io apro la busta ma non pensare che è come nulla fosse. Devi piano piano cercare il modo di aver di nuovo stima in te".