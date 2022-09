“Un attimo-o-o, neanche fossimo a Milano!”, Ornella Vanoni show all’Arena Suzuki La regina della canzone si è lamentata delle basi, di Milano e anche dei tempi troppo stretti: è show all’Arena di Verona.

Era stato ampiamente anticipato da video e indiscrezioni, considerato il fatto che Arena Suzuki era stato registrato e alcuni video erano stati diffusi già dalla serata precedente, ma vedere tutto in tv è stato balsamico, terapeutico, soprattutto irresistibile. Il battibecco tra Ornella Vanoni e Amadeus (che battibecco non è stato, al massimo è stato un siparietto) è stato un momento che ha regalato vette epiche. Su Twitter, i meme abbondano. La regina della canzone si è lamentata delle basi, ma anche dei tempi troppo stretti: "Un attimo, un attimo-o-o…neanche fossimo a Milano. A Milano sono tutti isterici, invece a Verona sono tutti lenti".

Ornella Vanoni e il siparietto con la base

Anche quando alla fine si riesce a trovare il modo di partire, Amadeus si raccomanda ancora – come avevamo già visto nei video trapelati il giorno prima – di guardare la direttrice d'orchestra, ma Ornella Vanoni parte in leggero ritardo e lancia un urlo. Nel tweet di Francesco Canino, il risultato:

Ornella Vanoni sulle differenze tra Milano e Roma

Ancora sulle differenze tra le città e sul fatto che Milano sia una citta che la cantante non preferisce, Ornella Vanoni la chiude così: "A Milano se non esci almeno a comprare il prosciutto ti senti un coglione. Invece, a Roma se non esci, vabbè è normale".

Il programma di Arena Suzuki

Arena Suzuki '60 '70 '80 e '90 non finisce qui. Le tre serate sono state registrate da lunedì 12 a mercoledì 14 settembre e le altre due puntate andranno in onda ancora di sabato, il 24 settembre e il primo di ottobre. Amadeus ha trovato la formula giusta per rispondere alla programmazione Mediaset, che ora propone la nuova edizione di Tu sì que vales. Il programma è una vera e propria playlist di hit lungo quarant'anni di storia musicale in un tempio della musica come l'Arena di Verona. Tra le esibizioni che abbiamo visto ieri: Gianluca Grignani, Ricchi e Poveri, Gloria Gaynor, Leroy Gome e Santa Esmeralda, Neri per caso. Vedremo ancora gli Aqua, Umberto Tozzi, i Fools Garden, Fabio Concato, Raf, Max Pezzali, Bonnie Tyler, Rita Pavone, Snap!, Corona, Los Locos, Amii Stewart.