Agli ascolti del sabato sera vincono tutti: Tu sì que vales e Arena Suzuki riaccendono la tv Tu sì que vales fa segnare il 28.24% di share, Arena Suzuki fa il 21.8% ma è finito prima: ascolti altissimi e tutti felici.

Il primo sabato sera che conta della nuova stagione televisiva. Da una parte, la prima puntata di Arena ‘60 ‘70 ‘80 e…’90 su Rai1 e dall'altra la prima puntata della nuova stagione di Tu sí que vales. Gli ascolti tv più alti li ha realizzati il format con Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, ma Amadeus può sorridere perché lo share è più che buono. Tutti felici per la prima festa italiana dell'anno.

Gli ascolti tv di sabato 17 settembre 2022

Gli ascolti tv di sabato 17 settembre 2022: la prima puntata di Tu sì que vales ha conquistato 3.864.000 spettatori pari al 28.24% di share (il segmento finale, durato 42 minuti, ha realizzato 2.004.000 spettatori per il 33.51%). Il debutto di Arena ‘60 ‘70 ‘80 e…’90 – tra i momenti cult, l'esibizione di Ornella Vanoni – ha conquistato invece 3.093.000 spettatori pari al 21.81% di share. Le due trasmissioni di Rai1 e Canale 5 hanno fatto insieme più del 50% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Il terzo programma più visto è su La7: In Onda Prima Serata con Conchita De Gregorio e David Parenzo ha fatto registrare 714.000 spettatori netti per il 4.45%. Inside Man, grande classico con Denzel Washington e Clive Owen, è la scelta di 629.000 spettatori netti per il 4.42% di share. Indovina chi viene a cena, in onda su Rai3, è stato scelto da 607.000 spettatori netti per il 3.85% di share. Il Tg2 Post su Rai2: 537.000 spettatori e il 3.32% di share. Su Italia1 Pan – Viaggio sull’Isola che non c’è ha conquistato 481.000 spettatori netti con il 3.16% di share. A seguire Atlantide Files fa registrare 341.000 spettatori con il 2.86%. Sulle altre reti: Il Socio, film con Tom Cruise in onda su Tv8, visto da 180.000 spettatori con l’1.3% di share. Erba – Storia di un Massacro, docufilm in onda sul Nove, ha fatto registrare 217.000 spettatori netti per l'1.6% di share.