Ornella Vanoni contro i talent show: “Il nostro è paese è piccolo, avere tanti cantanti non va bene”

Ornella Vanoni torna a cantare sul palco all'età di 88 anni. In una intervista a La Repubblica racconta il progetto molto particolare: un tour solo con le donne. Il motivo è dato dal fatto che c'è "troppo machismo" nel mondo della canzone. E allora: "Mi sono detta: se sono così brave perché non fare un gruppo con cinque o sei di queste ragazze. All’estero succede da tempo. Le farò vestire in smoking, io sarò in lungo con i tacchi". E poi se la prende con i talent show, arrivati quasi alla fine di un'era dopo venti anni di dominio: "Il nostro è un paese piccolo, avere così tanti cantanti non va bene". Gli ultimi grandi talent show puri ancora in onda sono due: "Amici di Maria de Filippi" e "X-Factor". Le parole di Ornella Vanoni suonano come un messaggio per entrambi.

Le parole di Ornella Vanoni

Una carriera incredibile quella di Ornella Vanoni e che ancora va avanti. Questo, però, potrebbe essere potenzialmente il suo ultimo tour e lei spiega: "Non provo alcuna soddisfazione a essere Ornella Vanoni, non sono mai stata superegocentrata. Ho il mio modo di essere, mi hanno preso per antipatica o snob, la verità è che avevo una timidezza e un’insicurezza mostruose". Sui talent show e sulla gavetta:

Ornella Vanoni oggi: "Faccio solo cose che mi piacciono"

Ma quale può essere il segreto di questa longevità soprattutto artistica? "Faccio solo le cose che mi piacciono" spiega, "che mi fanno sentire a mio agio". E sulle proposte: "Ne ho rifiutate tante, anche quando non mi trovavo in sintonia con gli altri. Se ciò che mi propongono non mi assomiglia tendo a rifiutare anche se ci sono soldi interessanti".