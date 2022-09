Ad Amici22 si festeggia il compleanno di Ornella Vanoni: “Non sono mai stata una signora” Ornella Vanoni ospite ad Amici22 viene festeggiata dagli allievi dello show e da Maria De Filippi per il suo compleanno, con tanto di torna e “tanti auguri” cantanti da Lorella Cuccarini.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata pomeridiana di Amici22 di domenica 25 settembre è stata Ornella Vanoni, la grande interprete della musica italiana è arrivata in studio per giudicare le performance dei ragazzi che hanno conquistato il banco nelle prime selezioni del programma. Maria De Filippi, però, non poteva farsi scappare l'occasione di festeggiare la diva, per il suo compleanno, e quindi arriva una torta con tanto di candeline e "tanti auguri" intonati da Lorella Cuccarini.

Le candeline per Ornella Vanoni

Ottantotto anni quelli compiuti da Ornella Vanoni che non potevano non essere festeggiati con un momento completamente a lei dedicato. Ed ecco che prima di dare inizio alla gara di inediti tra gli allievi di quest'anno, la padrona di casa si affretta a dedicarle un momento che coinvolge tutto il pubblico, che le canta accoratamente una canzone di compleanno. La diva, felice di essere festeggiata, spegne la candelina sulla torta arrivata in studio, che non si frena dall'assaggiare con golosità e aggiunge: "Gli anni passano bisogna saperli prendere come vengono, bisogna lottare per andare avanti, non lamentarsi e dire che “siamo vecchi”. A questa considerazione aggiunge: "Io non sono una signora, sono una signora in apparenza, ma sono una zingara".

Il siparietto con Maria De Filippi e Arisa

La grandezza di Ornella Vanoni, oltre che nella sua bravura come cantante, sta anche nel fatto di essere sempre stata schietta e dissacrante nel suo modo di rapportarsi agli altri, anche in televisione. Avvicinandosi a Maria De Filippi per ringraziarla dell'omaggio, si sofferma un attimo e guardandola le dice: "Ah ma che bel brillante, questo te l’ha regalato tuo marito?" la conduttrice ridendo dice: "Sono anni che lo porto" e la cantante ribatte: "Beh un diamante a goccia è il sogno di tutte le donne". Ma la Vanoni ce ne ha per tutti e quando Arisa le si avvicina per salutarla le dice: "Stai bene così, vuoi stare così con i capelli, ti pregherei di stare così per un po’ almeno sei mesi". Scatenando l'ilarità del pubblico e della cantante.