Tutte le prove di Striscia la Notizia sul caso John Travolta: "Hanno tentato di nascondere tutto" Striscia la notizia ha mostrato le immagini di un telegiornale locale nel quale si racconta dell'emozione della parrucchiera di Sanremo che aveva assistito alle prove pomeridiane di John Travolta.

Striscia la Notizia, attraverso un servizio di Pinuccio per la rubrica Rai Scoglio 24, ha mostrato come sono andate veramente le cose a Sanremo con John Travolta. "Amadeus aveva detto che si trovava lì per caso, che si trovava in Francia e che aveva piacere a essere a Sanremo. La vicedirettrice aveva invece detto che John Travolta era entrato all'ultimo momento". Ma Pinuccio rivela: "A noi questa versione non aveva così convinto, anche perché c'erano degli annunci da parte dello sponsor di John Travolta sulla serata e poi ci sono arrivate queste immagini".

La testimonianza di una parrucchiera

Striscia la notizia ha mostrato le immagini di un telegiornale locale nel quale si racconta dell'emozione della parrucchiera di Sanremo che ha assistito alle prove pomeridiane di John Travolta: "Oddio, l'ho detto! Come fa un americano ad arrivare in Italia e saper fare il Ballo del qua qua?". Nel video del telegiornale si vede John Travolta che indossa lo stesso abito della serata e soprattutto le stesse scarpe, che poi usa nello spot. Viene poi mostrato un altro video amatoriale dove è vestito già come andrà sul palco: abito scuro, cravatta larga e scarpe sponsorizzate.

L'appello di Striscia la notizia

Insomma, sebbene la Rai abbia frettolosamente chiesto scusa, qualcosa continua a non quadrare secondo Striscia la notizia. Ancora Pinuccio: "Travolta per tre giorni non s'è lavato? A noi insospettisce questa cosa: pensiamo che non sia tutta questa combinazione. Ci fa pensare che qualcuno sapesse di questa pubblicità occulta. La Rai dice che deve indagare, ma noi lanciamo due appelli. Il primo alla Rai: capiamo chi è che ha fatto quest'errore. E all'azienda diciamo: perché non vuole dirci come stanno le cose? Noi qua stiamo". Il siparietto di John Travolta non fu deciso all'ultimo secondo le prove fornite di Striscia la notizia.