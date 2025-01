video suggerito

Tradimento, anticipazioni puntata domenica 12 gennaio: Ozan chiede aiuto alla madre Le anticipazioni della nuova puntata di Tradimento, in onda domenica 12 gennaio su Canale 5. Nella soap turca un momento difficile per Ozan. Tolga sarà sempre più vicino a Oylum. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nuova puntata della soap turca Tradimento in onda domenica 12 gennaio 2025 su Canale 5. La serie vede protagonista Vahide Perçin, l'attrice celebre per il ruolo di Hunkar Yaman in Terra Amara. La soap, girata a Istanbul e composta da due stagioni, racconta un dramma familiare: segreti e bugie si intrecceranno nella vita di ogni personaggio e metteranno a dura prova relazioni ed equilibri. In Italia sarà trasmessa in 232 episodi: l'appuntamento è per domenica sera, in prima serata su Canale5. Nella prossima puntata Guzide riceve una videochiamata in cui il figlio la implora di andarlo a prendere, ma non fa in tempo a rivelarle dove si trova. Attenzione spoiler.

Tradimento, anticipazioni puntata di domenica 12 gennaio

Guzide sarà scioccata da una telefonata di Ozan in cui la implora di aiutarlo. Gli uomini di Kaan picchieranno il ragazzo, lasciandolo per strada in fin di vita. Con le sue ultime forze, però, riuscirà a fare una videochiamata a sua madre. Guzide, però, non riuscirà a scoprire dove si trova suo figlio perché la linea cadrà. Nel frattempo, Tolga chiederà a Oylum di non partire più per New York.

Dopo aver ricevuto la visita dell'uomo di Oltan, Lara sarà molto preoccupata e ne parlerà con Kaan. La ragazza lo avviserà che se lo troveranno, gli faranno del male, ma lui non sarà per nulla spaventato. Kaan sarà convinto che sia un trucco di Ozan per mettere fine ai ricatti di Lara e sarà deciso ad andare avanti. "Ozan mi riporterà la macchina", dirà Kaan rimproverando Lara per essere stata così ingenua da lasciarsi spaventare dagli amici di Ozan. Quest'ultimo non si presenterà all'appuntamento per restituire l'auto e Kaan gli darà una lezione. Il truffatore manderà i suoi uomini da Ozan e appena sarà solo lo picchieranno per strada. Poco dopo, Ozan chiederà aiuto a sua madre Guzide.

Leggi anche Ascolti tv domenica 29 dicembre: chi ha vinto tra Uno sguardo dal cielo e Tradimento

Tolga vicino a Oylum e Ozan nei guai per i suoi debiti

Tolga e Oylum saranno sempre più vicini. Guzide, invece, ripenserà al suo matrimonio attraverso le foto di famiglia e sostituirà tutte le immagini in cui compare Tarik con una foto dei suoi figli. Quasi in contemporanea, anche Sezai guarderà le foto del suo passato in cui ci sono Guzide e Tarik e rileggerà una poesia scritta per la giudice. Nel frattempo, Ozan è nei guai perché deve un milione di dollari a Oltan. Il ragazzo ha preso i soldi che il ricco imprenditore aveva dato a Tarik e li ha investiti in J-coin, seguendo il consiglio di Kaan. Si è poi scoperto che era una truffa e il ragazzo è finito nei pasticci. Ozan ha scoperto che Kaan lo aveva ingannato e viveva con Lara, la sua ex fidanzata. Nel faccia a faccia tra i due, la situazione prenderà una piega inaspettata, e Ozan colpirà Kaan con un coltello, facendolo crollare sul divano. Convinto di averlo ucciso, Ozan chiamerà Oltan per ripulire la scena del crimine, ma Kaan, ferito ma ancora vivo, riuscirà a scappare senza che Ozan se ne aaccorga.