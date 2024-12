video suggerito

Endless Love, anticipazioni del 20 e 21 dicembre poi la soap si ferma: Kemal costringe Emir a divorziare da Nihan Cambio di programmazione per Canale5. Dopo gli episodi di Endless Love in onda venerdì 20 dicembre e sabato 21 dicembre, la soap turca subirà uno stop. Le anticipazioni e cosa andrà in onda al suo posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le anticipazioni delle puntate di Endless Love in onda venerdì 20 dicembre e sabato 21 dicembre alle ore 14:10. Poi, ci sarà un cambio di programmazione per Canale5. Per alcuni giorni, precisamente da lunedì 23 dicembre 2024 a venerdì 27 dicembre, la soap turca subirà uno stop per lasciare spazio alla programmazione natalizia. Ecco le anticipazioni e cosa andrà in onda al posto della fiction Endless Love.

Le anticipazioni di venerdì 20 dicembre 2024

Venerdì 20 dicembre, alle ore 14:10, in onda su Canale5 una nuova puntata di Endless Love. Tarik estorce a Galip il nome della società intermediaria tramite la quale Emir sta riuscendo a occultare i traffici illeciti dell'azienda.

Le anticipazioni delle puntate di sabato 21 dicembre 2024

Sabato 21 dicembre, a partire dalle ore 14:45, andranno in onda due episodi di Endless Love. Kemal incontra Emir e lo costringe con la forza a firmare l'accordo di divorzio con Nihan. Nihan e Kemal guardano finalmente con fiducia al futuro, convinti che nessuno possa più separarli. La notizia del divorzio viene accolta con grande entusiasmo. Proprio mentre Kemal si sta godendo i festeggiamenti, viene convocato per un test del DNA per accertare la paternità di Deniz.

Endless Love si ferma per la pausa natalizia: cambio di programmazione su Canale5

Dopo sabato 21 dicembre, la soap Endless Love sarà sospesa per alcuni giorni. Canale5, infatti, lascerà spazio alla programmazione natalizia. Per assistere a nuove puntate, gli spettatori dovranno attendere sabato 28 dicembre. Vediamo cosa andrà in onda al posto di Endless Love:

Lunedì 23 dicembre alle ore 14:10 in onda il film La magia del Natale;

Martedì 24 dicembre alle ore 14:10 in onda il film Il dono più grande;

Mercoledì 25 dicembre alle ore 14:00 in onda il film Un Natale da Corgi;

Giovedì 26 dicembre alle ore 13:50 in onda il film A merry Christmas match.