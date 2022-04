Tornano i Telegatti, ma non in TV: come verranno assegnati i premi dello spettacolo italiano Il Telegatto torna in una veste completamente rinnovata e green: “Le statuette gialle, blu e fuxia sono realizzate con materiali riciclati e plastica rigenerata”. Ecco come e quando verranno assegnati i premi.

A cura di Daniela Seclì

Dopo 14 anni torna il Telegatto. Il premio fondato da Tv, sorrisi e canzoni avrà una veste completamente rinnovata e strizzerà l'occhio alle battaglie green. Sarà caratterizzato da una linea contemporanea: "Sarà completamente rinnovato e sostenibile. Ogni opera è realizzata con materiali riciclati e plastica rigenerata, attraverso un procedimento unico nel mondo dell’arte", ha fatto sapere Aldo Vitali, direttore del magazine che si appresta a compiere 70 anni.

Come sarà il nuovo Telegatto green: statuette gialle, blu e fuxia

Aldo Vitali si è avvalso di un amico speciale per presentare il nuovo Telegatto: stiamo parlando di Vasco Rossi. Il cantante è il protagonista della copertina di Tv, Sorrisi e Canzoni che annuncia il ritorno del premio. Le statuette saranno disponibili nei colori blu, giallo e fuxia. A idearle è stato il movimento artistico eco sostenibile Cracking Art, le cui installazioni si ritrovano nelle città di tutto il mondo.

Il nuovo Telegatto sarà consegnato in diversi momenti dell’anno

Aldo Vitali ha spiegato che il premio, oltre a essersi rifatto il look, verrà assegnato anche secondo criteri diversi rispetto al passato:

Prima il Telegatto veniva assegnato secondo un criterio che prevedeva la divisione in categorie ed era soprattutto il premio di una gara. Ma il mondo è mutato, così come il modo di fare intrattenimento, che si è arricchito con i social, il digitale, lo streaming. Allo stesso modo cambiano anche i tempi e le modalità delle premiazioni: il nostro nuovo Telegatto sarà consegnato in diversi momenti nel corso dell’anno, diventando un riconoscimento al merito di chi lo riceverà.

Ricapitolando, dunque, il Telegatto sarà assegnato in diversi momenti dell'anno, non più nel corso di un'unica diretta televisiva. Inoltre, il suo scopo sarà quello di evidenziare il talento, perciò a vincerlo saranno "le personalità più rappresentative dell'intrattenimento contemporaneo", che "si sono distinte diventando punti di riferimento per il pubblico di tutte le età". Tali personalità potranno provenire dal mondo della tv, della musica, del cinema, dello sport, ma non solo. Tv, Sorrisi e Canzoni avrà un occhio attento anche al web.