I Telegatti tornano dopo 14 anni di assenza dalla tv, sperando sia davvero la volta buona

A cura di Giulia Turco

Sarà arrivato davvero il tanto atteso ritorno dei Telegatti? Lascia ben sperare l’indizio in un post pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale di Tv Sorrisi e Canzoni: la sagoma del noto Telegatto con un messaggio sibillino: “No, non stavo scherzando”. È bastato tanto per mandare in escandescenza il pubblico social che si è già sbizzarrito sui volti, da Michelle Hunziker a Gerry Scotti, che vorrebbero vedere sul palco della cerimonia per il premio più noto della televisione, assente dagli schermi da ormai 14 anni.

Il ritorno è annunciato da ormai 4 anni

Era il marzo 2018 quando il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali aveva annunciato un ipotetico ritorno dei Telegatti. La cerimonia di sarebbe dovuta svolgere a Milano, diversamente dalle ultime edizioni che hanno avuto luogo nella Capitale, con la conduzione di Carlo Conti. Un ritorno in una veste nuova e lontana da quella tradizionale, che sarebbe dovuto andare in onda in streaming: “Vogliamo tornare molto presto con una nuova versione degna della tradizione altissima dei Telegatti, ma che allo stesso tempo dia quell’elemento di novità e contemporaneità”, ha spiegato Vitali nel 2019. “I Telegatti che sono da 10 anni in ‘frigo’ devono tornare in una versione che sia attuale con i tempi”, ha detto a proposito del progetto che finora non ha ancora mai preso forma.

I Telegatti assenti dalla tv dal 2008

Nato nel 1971 con lo scopo di offrire ai lettori di Tv Sorridi e Canzoni la possibilità di eleggere i personaggi e i programmi dell’anno, il Gran Premio Internazionale dello Spettacolo ha segnato un pezzo della storia della televisione italiana. Dall’84 è diventato un programma tv associato all’indimenticabile sigla “Sorrisi is Magic” eseguita da Luca Jurman e al volto di Mike Bongiorno, di Corrado, poi di Raffaella Carrà e in seguito Milly Carlucci, Paolo Bonolis. Tante anche le star internazionali che si sono esibite sul palco da Michael Jackson a George Clooney, solo per citarne alcuni, ma anche le polemiche. Nel 2001 Alessandro Cecchi Paone protestò in diretta per il premio al Grande Fratello come miglior trasmissione di cultura e costume. Dopo una battuta d’arresto nel 2005, tre anni dopo lo stop definitivo, in concomitanza con gli anni della crisi economica e della carenza di introiti pubblicitari.