Luigi Proietti detto Gigi, su Rai3 il film documentario che omaggia il grande mattatore Il 15 aprile andrà in onda su Rai3, in prima serata, il documentario evento realizzato dall’attore e regista Edoardo Leo, dedicato a uno dei più importanti uomini di spettacolo italiani.

A cura di Andrea Parrella

Il venerdì santo di Rai3 è nel segno di Gigi Proietti. Il 15 aprile andrà in onda, in prima serata, Luigi Proietti detto Gigi, il documentario evento realizzato dall’attore e regista Edoardo Leo, dedicato a uno dei più importanti uomini di spettacolo italiani, scomparso a novembre del 2020. Il racconto dell’ultimo grande istrione dello spettacolo italiano, attraverso gli aneddoti sulla sua vita, la sua storia personale, la comicità e il segno indimenticabile che la sua impronta ha lasciato sul mono dello spettacolo e dell'arte.

Il film di Edoardo Leo

Il racconto di Edoardo Leo passa in rassegna il ricordo di Gigi Proietti di molti amici, i familiari, i colleghi che lo hanno seguito e accompagnato nel corso della sua carriera, sin dagli esordi. Un lungometraggio che alterna materiali inediti mai visti prima a cavalli di battaglia indimenticabili, non a caso facendo riferimento al titolo di quello che è stato il suo ultimo spettacolo televisivo, appunto una raccolta dei suoi numeri più noti al pubblico. Una vita fatta di successi, clamore, riscontro del pubblico, ma anche battute d’arresto e momenti di difficoltà, fino a diventare un'icona non solo nell'ambito della romanità, ma un simbolo di livello nazionale. Una raccolta di immagini di scena, backstage e vita privata, corredate di quella che è stata la sua ultima, intensa, intervista.

Gli ospiti del documentario

All’interno del film trovano spazio anche le testimonianze preziose e dettagliate di alcune delle persone che più lo hanno avuto vicino: Renzo Arbore, Lello Arzilli, Paola Cortellesi, Fiorello, Alessandro Fioroni, Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Loretta Goggi, Tommaso Le Pera, Nicola Piovani, Anna Maria Proietti, Carlotta Proietti, Susanna Proietti, Mario Vicari.

Come Leo ha raccontato nel corso delle settimane di presentazione del prodotto, l'idea di un film documentario su Gigi Proietti era infatti nata quando l'attore era ancora in vita, non a caso l'intervista. Dopo la morte, sostanzialmente improvvisa, avvenuta proprio nel giorno in cui Proietti avrebbe compiuto 80 anni, il progetto è stato convertito non senza incertezze iniziali.