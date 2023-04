Torna Un Giorno in Pretura, nella nuova stagione anche il processo Johnny Depp e Amber Headr Dal 6 maggio in onda la nuova stagione dello storico programma di Rai3. Tra i casi trattati anche quello internazionale che ha coinvolto Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard. La conduttrice Roberta Petrelluzzi: “Avrebbe meritato la prima serata”.

A cura di Andrea Parrella

Ripartirà da sabato 6 maggio Un giorno in pretura, tra i programmi più longevi della storia della televisione italiana, diventato negli ultimi anni un titolo cult, grazie alla massiccia circolazione degli spezzoni vari sui social e l'effetto meme. Il programma condotto da Roberta Petrelluzzi andrà in onda, come di consueto, su Rai3, quella in onda sarà la 36esima edizione, la prima risale al 1985.

La battaglia legale Depp-Heard a Un giorno in pretura

La conduttrice, intervistata da Ruben Trasatti per Tele 7, racconta i dettagli della prossima stagione che si occuperà di casi italiani, ma anche internazionali, con un lungo approfondimento su quello che è stato senza ombra di dubbio il caso giudiziario dello scorso anno, la lotta in tribunale tra Johnny Depp e Amber Heard che ha tenuto banco per diverse settimane ed è stata seguita con enorme attenzione anche qui in Italia. "Avrebbe meritato la prima serata, perché è una storia meno drammatica", ha spiegato la conduttrice riferendosi proprio alla battaglia legale tra i due attori, che come noto si è conclusa in favore di Depp. Petrelluzzi ha poi fatto una panoramica dei contenuti delle 7 puntate che andranno in onda. Si partirà da un caso di maltrattamenti, per poi andare proprio sul caso internazionale e tornare sulla vicenda di cronaca di Serena Mollicone.

Il programma in onda da oltre 35 anni

Più di tre decenni all'attivo per Un Giorno in Pretura e Roberta Petrelluzzi non nega di percepire il peso del tempo e della longevità: "C'è felicità, ma ogni tanto viene anche il dubbio che questo programma venga considerato come una ciabatta vecchia", ha detto la presentatrice, aggiungendo inoltre: "Ho la sensazione che venga poco curata, di avere poca attenzione, però forse non è vero. È tutto nuovo e noi siamo un'abitudine. Come nei matrimoni, quando guardi più la ricchezza che c'è nel durare così tanto. Ma il mio entusiasmo e quello della squadra resistono".