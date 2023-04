Il processo di Johnny Depp contro Amber Heard sarà una docuserie su Channel 4 Il processo tra Johnny Depp e Amber Heard diventerà una docuserie per Channel 4. L’emittente britannica ha annunciato che ad occuparsi della regia sarà Emma Cooper, che ripercorrerà le varie fasi di quello che lo scorso anno è diventato un evento mediatico.

A cura di Ilaria Costabile

La casa di produzione britannica Channel 4 produrrà una docu-serie sul processo che ha visto scontrarsi Johnny Depp contro Amber Heard, e lo scorso giugno ha portato alla vittoria del divo americano. Ad annunciarlo è stato il responsabile dei contenuti della società, ovvero Ian Katz, che ha dichiarato di voler proporre una nuova programmazione che abbia programmi "mirati, provocatori ma mai scontati".

La docuserie sul processo tra Depp e Heard

La docuserie sarà prodotta da Bitachon365, da Fulwell 73 del produttore di Blowing LA Sheldon Lazarus e da Empress Films, ed è stata scelta anche la regista Emma Cooper che è stata nominata di recente nominata ai Bafta. Come riportato anche da Variety e Deadline, il documentario avrà uno sguardo più ampio e anche approfondito sul processo per diffamazione che ha visto trionfare Johnny Depp e ha avuto una risonanza mediatica enorme. Fan e fazioni, che appoggiavano l'una o l'altra parte, hanno seguito passo dopo passo le udienze, caricate interamente anche su Youtube, favorendo anche un racconto social di quello che, a tutti gli effetti, è diventato un vero e proprio evento. Il processo è diventato successivamente l'occasione per approfondire tematiche sociali importanti e aprire un ulteriore dibattito sulla disparità di genere, sulla violenza domestica e anche sul ruolo della giustizia in questi contesti. La docuserie sarà realizzata con contributi video, interviste e anche contenuti social che evidenziano i momenti clou del processo.

La rinascita di Johnny Depp dopo il processo

L'annuncio arriva dopo che, proprio Johnny Depp si riprende la scena aprendo da protagonista il Festival di Cannes con il film "Jeanne du Barry" in cui interpreta Luigi XV, mentre di Amber Heard le ultime notizie pervenute risalgono alle dichiarazione della sua legale che ha affermato l'impossibilità da parte della sua assistita di pagare la somma di denaro dovuta al suo ex marito. L'attrice ha tentato in più occasioni, infatti, di fare appello, appigliandosi a incongruenze e inesattezze che avrebbero compromesso l'esito del processo.