Johnny Depp a Cannes, le sostenitrici di Amber Heard contro il festival: “Sostenete gli stupratori” L’attore sarà a Cannes da protagonista Jeanne Du Barry – La preferita del re, ma gli effetti della vicenda legale con Amber Heard non sono finiti. Una campagna social, lanciata dalle sostenitrici dell’attrici, accusa il festival e i “76 anni di celebrazione di chi abusa”.

A cura di Andrea Parrella

Sarà protagonista del film d'apertura della kermesse "Jeanne Du Barry – La preferita del re", ma l'arrivo di Johnny Depp al Festival di Cannes 2023potrebbe rivelarsi meno sereno di quanto si credesse. L'attore è infatti al centro di una campagna social molto aggressiva, nel segno dell'hashtag #CannesNotYou che protesta contro il Festival del Cinema di Cannes per i "76 anni di celebrazione a chi abusa". Tra questi è incluso anche Depp e non è un caso, visto che la campagna social è stata lanciata, pochi giorni prima dell'inizio del festival, da un gruppo di sostenitori della sua ex moglie Amber Heard.

La protesta contro Johnny Depp

In sostanza la presenza di Depp a Cannes per la presentazione del film di cui è protagonista , viene vista come parte del tentativo di riabilitazione del personaggio. A spiegare il senso della protesta è stata Eve Barlow, una giornalista attivista, nonché amica di Amber Heard, ha postato sui suoi social l'hasthtag accompagnandolo con questo commento: "Cannes sembra fiera della propria storia, fatta di supporto a stupratori e abusatori". Il tutto accostato alla frase francese "Plus ça change", traducibile con "più le cose cambiano, più loro restano le stesse" e a una serie di immagini che raffigurano personaggi evidentemente legati a questa etichettatura. Tra loro proprio Depp, Roman Polanski, Harvey Weinstein, Woody Allen, Gerard Depardieu e Luc Besson. "Se sostieni Cannes, sostieni degli stupratori".

Il riferimento è al processo con Amber Heard

Trattandosi di una campagna legata a Amber Heard, la questione non può che legarsi alla vicenda giudiziaria che ha visto protagonisti proprio Heard e l'ex marito, Johnny Depp. Vicenda che, lo ricordiamo, si è chiusa con una sentenza che ha visto l'attore vincere, in quanto diffamato dalla sua ex moglie. Sentenza di fatto non accettata da Heard e chiunque la sostenga, come si può evincere da questa stessa iniziativa a Cannes.