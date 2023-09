Torna Splendida Cornice, lo show di Geppi Cucciari nella prima serata di Rai3 Torna in prima serata su Rai3 “Splendida Cornice”, il programma condotto da Geppi Cucciari nonché primo varietà culturale della tv. Dopo il riscontro positivo della prima stagione riprenderà ogni giovedì sera.

A cura di Ilaria Costabile

Settembre è il mese della ripartenza anche in tv e, infatti, tanti sono i programmi che sono già ricominciati, come quelli del daytime, mentre altri si preparano per il nuovo debutto stagionale. Tra quelli il cui inizio è previsto a breve c'è Splendida Cornice di Geppi Cucciari.

Il ritorno di Splendida Cornice

Torna, quindi, in prima serata su Rai3 a partire da giovedì 28 settembre, il primo varietà culturale della tv, in cui si racconta l'attualità, ma attraverso i vari ambiti della cultura. L'annuncio è stato dato proprio dalla conduttrice che, infatti, ha pubblicato un breve video su Instagram in cui rivela la data di partenza di questa nuova stagione all'insegna della conoscenza, ma anche della satira e della comicità, elementi indispensabili per i contenitori televisivi condotti da Geppi Cucciari, che non abbandona mai la sua vena irriverente con la quale stuzzica gli ospiti che riempiono il suo salotto.

Il riscontro del pubblico nella prima stagione

Lo show si è presentato lo scorso anno come una vera e propria novità in palinsesto, dal momento che mai prima d'ora vi era stata l'idea di realizzare un varietà che avesse alla base argomenti di carattere prettamente culturale. Un ottimo diversivo sono giochi, quiz, e i montaggi ideati dal team del programma che mirano a divertire pur mettendo in luce nozioni e tematiche di cui, magari, non tutti sono a conoscenza. L'ultima puntata dello show è stata il 20 aprile, e pur con una partenza non proprio brillante agli ascolti tv, la trasmissione è riuscita a rimettersi in sesto nel corso delle puntate, diventando un appuntamento gradito per gli spettatori di Rai 3.

La linea di Rai 3

Splendida Cornice, d'altro canto, rispecchia perfettamente l'idea della terza rete della tv pubblica, da sempre votata alla cultura e all'approfondimento, ma che da qualche anno è riuscita a distaccarsi dalla narrazione canonica adottata finora e spesso poco efficace. Un esempio ne sono i programmi dell'access prime time come "Via dei matti n°0″ con Stefano Bollani e Valentina Cenni, in cui si approfondisce il mondo della musica, o come è stato anche Che succede? condotto dalla stessa Cucciari, che indagava nelle maglie del Paese.