Via dei Matti n. 0 torna su Rai3, Stefano Bollani e Valentina in onda dal 25 settembre

A cura di Andrea Parrella

Tornano dal 25 settembre su Rai3 Valentina Cenni e Stefano Bollani con "Via dei Matti n. 0", il programma cult di Rai Cultura realizzato da Ballandi, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.15 su Rai3. Dopo il successo delle prime due stagioni, riparte uno dei programmi più apprezzati degli ultimi anni.

La terza stagione di Via dei Matti n.0

Via dei Matti n.0 non cambierà e si conferma nella sua struttura. Ogni sera i padroni di casa partono da un argomento diverso legato alla musica, per raccontare la storia della musica in un clima di gioco, con l'interazione tra i due conduttori e gli ospiti, non ancora accennati al momento, provenienti dal mondo della musica, del cinema e dello spettacolo, chiamati a improvvisare con loro e a divertirsi, spaziando tra aneddoti riferimenti vari. Immancabile, in chiusura di ogni puntata, la reinterpretazione di un brano di Cenni e Bollani, che spazieranno dal repertorio brasiliano al cantautorato italiano.

Via dei Matti n.0, le parole di Bollani e Cenni

"Noi speriamo tanto di usare la televisione, in quanto elettrodomestico, per arrivare a tutti. L'intenzione è quella di parlare al bambino, di musica, alla persona che non conosce la musica e non pensa possa avere un ruolo importante nella sua vita, magari per convincerlo del contrario". Lo aveva detto Stefano Bollani raccontando Via dei Matti in un'intervista a Fanpage.it. A sua volta Cenni aveva parlato dell'orario atipico del programma, che gli permetteva di raggiungere diverse fasce di pubblico: "La cosa bella sono proprio le famiglie a tavola, che si fermano davanti alla Tv, dai bambini agli anziani. Il segreto è in questa fascia oraria che all'inizio ci spaventava e invece si è rivelata la forza di questo programma".

Il programma è in registrazione proprio in queste settimane. Via dei Matti n.0 è un programma di Valentina Cenni, Stefano Bollani, Fosco D’Amelio, Rossella Rizzi, Duccio Battistrada, Giovanni Robertini e Lorenzo Scoles. La regia è di Alessandro Tresa. La fotografia è di Antonio Scappatura. La Scenografia è di Federica Luciani. Un programma di Rai Cultura realizzato da Ballandi. Capo Progetto Rai Luisa Pistacchio. Produttore Esecutivo Ballandi Luca Catalano.