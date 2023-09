Pino Insegno: “Ho un solo testicolo, nell’intimità punto su altro”, poi parla dell’amica Giorgia Meloni Pino Insegno si è raccontato sul settimanale Gente. Da lunedì 25 settembre, andrà in onda tutti i giorni su Rai2 con il programma Mercante in fiera.

A cura di Daniela Seclì

Pino Insegno è pronto a tornare in tv. Da lunedì 25 settembre, il conduttore sarà al timone del programma Mercante in fiera. La trasmissione andrà in onda su Rai2 dal lunedì al venerdì alle 19:55. E non è tutto. Da gennaio 2024, Pino Insegno condurrà il programma di Rai1 L'eredità. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Gente, il conduttore ne ha approfittato per mettere a tacere l'insinuazione infondata secondo la quale avrebbe ottenuto un ruolo da protagonista nei palinsesti Rai grazie all'amicizia con Giorgia Meloni.

L'amicizia con Giorgia Meloni

Pino Insegno ha spiegato che lo scorso anno ha avuto un colloquio con Ludovico Di Meo, dirigente Rai scomparso a gennaio, a cui aveva proposto di riportare in tv il programma Mercante in fiera. Il progetto, poi, è andato in porto con il benestare di Marcello Ciannamea, direttore del prime time Rai:

Ciannamea per me è sempre stato solo un amico che lavorava in Rai, Meloni e compagnia bella non c'entrano niente. E sempre venuto a vedermi in teatro, ha stima di me. Mi ha chiesto se avevo delle idee, ho proposto anche a lui Il mercante in fiera.

Come già fatto nelle passate interviste, Pino Insegno ha rimarcato la sua lunga carriera, che rende ingiustificato lo stupore per il suo ritorno in Rai. Quanto all'amicizia con Giorgia Meloni, ha fatto sapere:

È una mia amica, è una persona che stimo. […] Come è nata la nostra amicizia? Ci siamo incrociati tanti anni fa, conosco anche la sorella. Io di lavoro faccio pure il formatore per le aziende: da 26 anni insegno l'uso della voce alle persone per parlare in pubblico. Ho anche aiutato qualcuno di loro a esprimersi meglio sul palco. E stato un rapporto confidenziale e professionale.

Quanto alla sua opinione sulla comunità LGBTQIA+ ha chiarito di non nutrire alcun pregiudizio: "Per me la diversità va accettata, essere gay non è anormale: è una condizione che va rispettata. Nella mia vita sono sempre stato circondato da persone omosessuali […] La sessualità non ha colore".

A 8 anni lo shock di scoprire di avere un solo testicolo

Infine, nell'intervista si è tornati a parlare di un dettaglio della vita privata di Pino Insegno, che lo stesso conduttore e attore ha svelato nella sua autobiografia. Quando aveva 8 anni, scoprì di avere un solo testicolo, all'inizio fu uno shock, poi capì che non avrebbe limitato la sua vita: