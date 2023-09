Michele a Uomini e Donne: “Mi piace stare al centro dell’attenzione, ma cerco la ragazza giusta” Michele Longobardi a Radio Marte parla della sua partecipazione a Uomini e Donne. Ha scelto di diventare un corteggiatore del programma dopo essere stato convinto da una sua cara amica, poi ha confessato: “Volevo trovare la ragazza giusta, poi mi piace stare al centro dell’attenzione”.

A cura di Gaia Martino

Michele Longobardi, il corteggiatore di Manuela Carriero a Uomini e Donne, in una breve intervista ai microfoni di Radio Marte ha commentato la sua partecipazione al programma di Maria de Filippi. Il giovane di Castellammare di Stabia che lavora al Comune di Capri, è stato contattato da Gianni Simioli per replicare alle critiche mosse da chi lo accusa di trascurare il suo impegno al Comune per corteggiare la tronista nel dating show.

Le parole di Michele Longobardi in radio

"Le puntate vengono registrate in un giorno della settimana, che capita nel weekend. Ho dovuto prendere un giorno di ferie per questa settimana, ma l'utenza caprese lo sa". Così Michele Longobardi ai microfoni di Radio Marte ha commentato le critiche degli ultimi giorni mosse contro di lui da alcuni radioascoltatori. Molti hanno sostenuto che lui stia trascurando il suo lavoro al Comune di Capri per dedicarsi al programma Uomini e Donne. Poi ha risposto alla domanda dello speaker Gianni Simioli che gli ha chiesto: "Perché hai deciso di partecipare a Uomini e Donne? Perché sei bello o perché immagini un futuro nel mondo dello spettacolo?". Il corteggiatore ha spiegato di essere stato convinto dalla sua migliore amica: cerca la ragazza giusta, ma gli piace anche stare al centro dell'attenzione. Le sue parole:

Ho deciso di fare Uomini e Donne perché mi ha convinto la mia migliore amica, Annamaria, in un periodo nel quale volevo trovare la ragazza giusta. Così sono andato, poi non disdegno stare al centro dell'attenzione. Le due cose si coniugano.

Michele sta corteggiando Manuela Carriero

Nello studio del dating show, intanto, Michele Longobardi sta conoscendo Manuela Carriero, l'unica tronista dell'edizione. Dopo le prime esterne nelle quali entrambi hanno dimostrato di provare interesse, nella puntata del 27 settembre è andata in onda una "scenata di gelosia" della tronista alla quale ha dato fastidio un particolare gesto del corteggiatore. Il giovane di Castellammare ha condiviso un caffè con una corteggiatrice di Brando e Cristian (gli altri due tronisti, ndr), atteggiamento che ha fatto storcere il naso alla Carriero. "Non ti conosco abbastanza, mi sono fatta delle paranoie", lo sfogo della tronista.