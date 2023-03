Todaro sminuisce Megan alla vigilia del Serale, lei: “Parla così perché non sono più con lui” Alla vigilia del Serale di Amici, in onda su Canale5 una puntata speciale del talent show che prepara i fan alla prima serata di sabato. I prof si sono confrontati con gli allievi della loro squadra e Todaro ha sostenuto che Megan non sia “competitiva”. Dalla casetta è arrivata la replica piccata della ballerina.

A cura di Gaia Martino

In questo pomeriggio di venerdì 17 marzo, alla vigilia del Serale di Amici 22, in onda su Canale 5 c'è "Amici- Verso il Serale" al posto di Uomini e Donne. Il programma ha mostrato ai telespettatori i diversi annunci sulle dinamiche del Serale fatte agli allievi, poi il confronto tra insegnanti e alunni. A far rumore il commento di Raimondo Todaro su Megan. La ballerina era nella sua squadra prima che scegliesse di farsi guidare da Emmanuel Lo.

Le parole di Raimondo Todaro su Megan

"Vedo Megan meno competitiva rispetto gli altri": Raimondo Todaro in un confronto con i concorrenti di Amici 22 della sua squadra, Mattia, Alessio, Federica e Wax, ha parlato della ballerina che, prima della fase Serale, ha deciso di farsi guidare da Emanuel Lo e non più da lui. "La vedo in difficoltà, pensa di essersi meritata il serale per il percorso che ha fatto, sicuramente, ma la vedo meno competitiva", ha aggiunto. Il commento è stato mostrato in casetta alla diretta interessata.

La reazione di Megan

Quando Megan ha ascoltato le parole di Raimondo Todaro a lei rivolte, ha detto la sua sostenendo che lui parli così perché ha deciso di farsi guidare da Emanuel Lo e non più da lui. La risposta piccata:

Queste cose le dice perché non sono nella sua squadra. Vuole fare emergere il fatto che io abbia studiato di meno ma se sono arrivata fin qui, anche per merito suo, è perché penso di essere pronta.

I commenti sugli altri allievi

Raimondo Todaro e Arisa credono che gli allievi delle altre squadre non siano più forti dei loro: "Gianmarco è l'allievo debole, mi meraviglio che la maestra lo abbia voluto al Serale. Se lei è convinta, va bene così. Ramon sul classico nulla da dire, su pezzi non da repertorio va in difficoltà. Lo trovo ripetitivo, fa sempre le stesse cose. Isobel è tanta roba, è completa. Saranno belle sfide, ve la potete giocare", le parole dell'insegnante di ballo. Arisa crede che Aron non riesca a far emergere la sua emotività: "Non racconta mai nulla di lui. Non mi rimane mai niente, non riesco a empatizzare con l'artista. Piccolo G lo stimo tantissimo, ha una testa ma spesso si sente incompreso. Si sente il figlio di Calimero e questa cosa compromette la sua bravura".La cantante e maestra di canto ad Amici 22 ha detto la sua su Angelina spiegando che sul palco riesce a sorprenderla ma non ad emozionarla, come invece fa Federica. "Se devo mettere a confronto lei e Federica, con Fede mi emoziono, con Angelina penso "Wow, che bravura". Con Fede dico "Che mostro di comunicazione".