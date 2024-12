video suggerito

Tina Cipollari a Belve: “Maria De Filippi mi spegne i microfoni. Gemma Galgani? È una donna inutile” Nella puntata di Belve in onda martedì 10 dicembre, Tina Cipollari si racconta senza filtri a Francesca Fagnani e svela alcuni retroscena del programma di Uomini e Donne e del rapporto con Gemma Galgani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella quarta puntata di Belve in onda martedì 10 dicembre in prima serata su Rai2 si racconta Tina Cipollari. L'opinionista parla del rapporto con Maria De Filippi a Uomini e Donne e dice la sua su Gemma Galgani. Sulla partecipazione a un programma insieme a Patrizia De Blanck, ricorda: "Pensava di vincere, il pubblico scelse me".

Tina Cipollari: "Sono abituata a stare in mezzo alle oche"

Tina Cipollari si sente un'aquila perché "vola, è maestosa, non le sfugge niente e tiene tutto sotto controllo". A Francesca Fagnani rivela di concedersi poco alla stampa perché ha una vita intensa: "Abito in campagna, ho dieci galline rosse, sei bianche, sei nere… Ho una trentina di galline. Poi ho dieci papere e otto oche, sono abituata a stare in mezzo alle oche". L'opinionista sostiene di essere amata soprattutto dalle donne dello spettacolo: "Se attacco qualcuno è per un motivo. Mi chiedono se le cose che accadono a Uomini e Studio siano vere. È così, io torno a casa distrutta".

Tina Cipollari: "Miro ai punti deboli delle persone"

"Sono stata definita trash ma io mi sento popolare, sono del popolo per questo mi amano" commenta Tina Cipollari. Ammette di puntare sui punti deboli delle persone: "Ho una buona conoscenza delle mie prede". L'opinionista rivela che molte volte Maria De Filippi deve intervenire per placarla: "A microfoni spenti ho detto tante battute pesanti che facevano ridere ma che non andavano bene per quella fascia oraria. Spesso mi chiudono il microfono". A Francesca Fagnani, poi, rivela di non rivedersi mai perché non ha un buon rapporto con le telecamere: "Mi vedo male, mi fanno sembrare una balena. La gente per strada stenta a riconoscermi, mi dicono che sono la metà".

Tina Cipollari: "Patrizia De Blanck pensava di vincere contro me"

Tina Cipollari è certa che dopo di lei non ci potrà essere nessuno in grado di sostituirla: "La mia autoironia, la mia simpatia, la mia intelligenza non ce l'ha nessuno. Non ho filtri, metto a proprio agio le persone. Sono una ventata di gioia e allegria". E ancora: "Sono una casalinga che si diverte in televisione. Sono un'icona gay, volevo ringraziare la comunità LGBTQ+". A proposito delle frizioni con Patrizia De Blanck, racconta: "Io e lei partecipammo a un programma insieme. Andiamo in nomination e lei era convinta di vincere contro di me. Come poteva pensare che il pubblico potesse sceglierla?" Sul suo iconico ‘Maria io esco': "È diventata una frase internazionale, è arrivata anche in America". Tina Cipollari è una persona vendicativa: "È un piatto che va servito freddo".

Il passato di Tina Cipollari

Sulle difficoltà economiche che ha dovuto affrontare in passato, Tina Cipollari ricorda:

A scuola sentivo che i miei compagni erano un gradino sopra di me. Avevo solo due paia di scarpe ma ero felice. Sognavo e sogno tutt'ora di sposare un uomo ricco, ho lanciato più volte degli appelli in tv.

L'opinionista insiste sulla sua ricerca di un compagno facoltoso: "Ai miei corteggiatori quanto prendono di pensione. Il mio range d'età è dai 65 agli 80. Lo cerco vedovo e senza figli". Ricorda, poi, il suo amore per Antonio: "È stata una grande rivincita stare con lui, al di là dei suoi regali e della sua raffinatezza. Mi ha insegnato a vivere e ad apprezzare la vita". È certa di essere una seduttrice: "Non mi sento sexy, gli altri mi definiscono così. In questa trasmissione ho sentito Alba Parietti che diceva di essere ancora piacente. Ma non è sempre primavera, bisogna adeguarsi all'età che si ha".

Tina Cipollari: "Gemma Galgani è una donna inutile"

Negli studi di Belve, Tina Cipollari non ha perso occasione per attaccare Gemma Galgani:

È una donna inutile. Mi fa tenerezza, all'inizio credevo che giocasse ma penso che sia proprio così. Si può cercare un uomo così giovane a 70 anni? Si può pensare al sesso in maniera così accanita?