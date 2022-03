“Ti spezzi ma non ti pieghi”, l’esperimento di Giucas Casella con Delia Duran finisce male Il mentalista ha proposto uno dei suoi cavalli di battaglia, l’ipnosi. “Il tuo corpo si spezza ma non si piega: è incredibile, ma vero…” e invece finisce malissimo con Delia Duran che rovina a terra.

Questa sera ci sarà la grande finale del Grande Fratello Vip 6, ma per un attimo abbiamo rischiato di non avere una delle finaliste in presenza. Parliamo di Delia Duran rimasta coinvolta nell'esperimento fallito di Giucas Casella. Il mentalista ha proposto uno dei suoi cavalli di battaglia, l'ipnosi. "Il tuo corpo si spezza ma non si piega: è incredibile, ma vero…" e invece finisce malissimo, con Giucas Casella che rovina a terra e sbalza a terra anche il corpo di Delia Duran che resta addormentata.

Il numero di Giucas Casella finisce male

Sui vari profili social, è già un cult. La mini clip di Giucas Casella che sale sul corpo di Delia Duran, aiutato dagli altri due finalisti, Barù e Davide Silvestri, ma poi crolla al suolo proprio insieme a Delia Duran. Questo momento finito male ha fatto gridare al "flop". Poteri paranormali da paragnosta? Come dice Alfonso Signorini: "Una gran faccia da paragnosta". Sullo sfondo, mentre Giucas Casella tradisce molta preoccupazione, si nota Barù Gaetani restare con il sorriso sulle labbra per la figura barbina del ‘mentalista'. L'esperimento è irrimediabilmente fallito.

La finale del Grande Fratello Vip

Questa sera ci sarà la grande finale del Grande Fratello Vip. Scopriremo chi vincerà tra i già finalisti Davide Silvestri, Lulu Hailé Selassié, Barù Gaetani e Delia Duran. Chi raggiungerà i quattro finalisti dal televoto tra Giucas Casella e Jessica Hailé Selassié. L'ultimo appuntamento con Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe è alle ore 21:40 su Canale 5. Tra i presenti negli ospiti anche Katia Ricciarelli, che aveva dato forfait dopo la sua esclusione tra le polemiche. La cantante soprano è stata positiva al Covid e adesso è riuscita a tornare in tempo per partecipare alla passerella finale di questo programma durato per sei lunghi mesi.