“Ti sei intromessa in un matrimonio”, l’ex moglie di Andrea Ippoliti accusa Nathalie Caldonazzo “Dovresti scusarti con me. Non nominare più nessuno della nostra famiglia. Perché il male che abbiamo ricevuto da te ci basta e avanza”, è lo sfogo dell’ex moglie di Andrea Ippoliti sulle pagine di Di Più.

A cura di Giulia Turco

Nathalie Caldonazzo accusata pubblicamente di essere una “sfascia famiglie”. A lanciare l’accusa è Daniela, ex moglie di Andrea Ippoliti, l’imprenditore romano con il quale la gieffina ha avuto una relazione durata dal 2016 al 2019, terminata con la partecipazione a Temptation Island. Sul settimanale DiPiù la donna, che ha sposato Ippoliti nel 2003, si lascia andare ad un duro sfogo: “Ti definisci paladina delle donne, quando invece ti sei intromessa in un matrimonio con tre figli. Andrea ha le sue colpe, ma tu non hai fatto niente per evitarlo e dovresti scusarti con me. Ora non nominare mai più nessuno della nostra famiglia. Perché il male che abbiamo ricevuto da te ci basta e avanza”.

Le accuse dell’ex moglie di Andrea Ippoliti

“Hai criticato Soleil per aver sedotto Alex, ma tu non ti sei fermata e hai sedotto Andrea, anche se lui era sposato con me”, spiega Daniela sulla pagine della rivista. Tutto sarebbe iniziato quando, nel 2016, il figlio nato dal matrimonio con Andrea è stato invitato alla festa di compleanno di Mia, figlia di Nathalie. Lì, la gieffina e Ippoliti si sarebbero incontrati per la prima volta: “Mio marito ha iniziato ad avere strani comportamenti", racconta la donna, "mandava spesso dei messaggi di nascosto, lo sentivo distante, fino a che uno dei miei figli ha visto per caso un messaggio sul suo cellulare, con scritto “Ti amo”, firmato da Nathaly”.

La storia d’amore tra Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo

La storia d’amore con Andrea Ippoliti è iniziata nel 2016 e tre anni dopo hanno deciso di partecipare insieme a Temptation Island Vip, lamentando una eccessiva gelosia da parte di lui e numerose discussioni che li avrebbero spinti Ada allontanarsi. L’imprenditore romano all’interno del programma si era avvicinato alla single Zoe Mallucci, spingendo Nathalie a voler lasciare il villaggio da sola mettendo un punto alla loro storia. Da allora, Caldonazzo non ha fatto più sapere nulla della sua vita sentimentale.