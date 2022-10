“Ti sei fatto riconoscere”, i vip della tv contro Giovanni Ciacci L’uscita di Giovanni Ciacci dal Grande Fratello Vip incontra la soddisfazione non solo del pubblico in studio e a casa, ma anche dei vip su Twitter.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La serata più brutta per la storia recente del Grande Fratello Vip si è chiusa con l'eliminazione di Giovanni Ciacci, voluta dal pubblico, dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini. Sono stati considerati i due fautori dell'addio di Marco Bellavia. Il personaggio televisivo ha chiesto scusa: "Non mi sono accorto di nulla", ma il pubblico lo ha messo all'indice. E alcuni vip da casa hanno ben pensato di togliere qualche sassolino dalla scarpa. Simona Ventura: "Giovanni Ciacci si è fatto riconoscere".

Il tweet di Simona Ventura

Simona Ventura e Giovanni Ciacci non sono mai stati in grandi rapporti. La conduttrice nata a Bentivoglio ha attaccato su Twitter il costumista e personaggio tv con una precisione implacabile. Una punturina: "Ciacci si è fatto riconoscere". Fine dei giochi.

La vendetta di Tommaso Zorzi

Anche Tommaso Zorzi aveva qualche sassolino da togliersi proprio con Giovanni Ciacci, che a Novella 2000 rilasciò un'intervista molto dura su di lui, così come su Giulia De Lellis e Giulia Salemi: "Zorzi non ha contenuti", disse Ciacci, "gli influencer hanno vita breve in tv, guardi De Lellis e Salemi". E proprio Salemi, invece, era lì nella sua stessa trasmissione. Tommaso Zorzi twitta: "I contenuti suoi no di certo. E Dio grazie". Chi di spada ferisce, di spada perisce.

Leggi anche Giovanni Ciacci fuori dal Gf Vip, il pubblico lo ha punito per le frasi su Marco Bellavia

Anche Fabrizio Corona attacca Giovanni Ciacci

Anche Fabrizio Corona ha attaccato Giovanni Ciacci. Su Instagram, il controverso personaggio televisivo punta il dito sul costumista auspicandosi la radiazione a vita, convinto che per lui sia la fine di un ciclo.