The Nancies vincono Non Sono Una Signora: dietro le maschere Gigi e Ross Si è conclusa la prima edizione di Non sono una signora: a vincere il duo formato da Gigi e Ross che hanno vestito la maschera di The Nancies.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera è andato in onda l'ultimo appuntamento con Non sono una signora, il programma condotto da Alba Parietti dedicato all'arte performativa delle Drag Queen. Oltre ai concorrenti, in studio, anche "il panel VIP" formato da Sabrina Salerno, Filippo Magnini Cristina D’Avena e, in occasione della finale, anche Amanda Lear con il compito di indovinare le identità dei personaggi famosi che si nascondono dietro il travestimento Drag. Hanno giudicato le performance le Drag professioniste in giuria: Elecktra Bionic, Vanessa Van Cartier e Maruska Starr. Lo show ieri ha eletto le sue "regine": The Nancies hanno vinto la prima edizione del programma.

Gigi e Ross si nascondevano dietro The Nancies

Non Sono Una Signora ha eletto le sue regine: The Nancies, il duo di Drag ha conquistato il titolo di vincitore. Dietro le maschere si nascondevano le identità di Gigi e Ross, i comici napoletani (Luigi Esposito e Rosario Morra) che già in passato hanno partecipato a un programma simile, Il Cantante Mascherato, nel 2021, ma quella esperienza non terminò con la vittoria. Hanno sfidato all'ultimo scontro She Funk, la Drag dietro la quale si nascondeva il ballerino Andreas Muller

Ci sarà una seconda edizione?

Si è conclusa ieri sera la prima edizione di Non sono una signora e i telespettatori già pensano ad una prossima. Intervistata da TvBlog, Alba Parietti, padrona di casa, ha dichiarato pochi giorni fa che al momento non ci sarebbero notizie sul futuro del suo show: