Arrestata Gigi Hadid, la modella accusata di importazione di marijuana La modella Gigi Hadid è stata arrestata alle Isole Cayman con l’ìaccusandi importazione di marijuana. È stata rilasciata dietro il pagamento di una cauzione e dovrà affrontare un processo.

A cura di Stefania Rocco

La super top model Gigi Hadid è stata arrestata alle Isole Cayman. Accusata di importazione di marijuana, è stata rilasciata dietro il pagamento di una cauzione e dovrà affrontare un processo. Lo annuncia TMZ secondo cui l’arresto sarebbe avvenuto il 10 luglio scorso, quando la modella è atterrata all’aeroporto internazionale Owen Roberts con un jet privato. Hadid non ha passato il controllo alla dogana, dove i suoi bagagli sono stati ispezionati con uno scanner e poi perquisiti manualmente.

Marijuana ritrovata nella valigia di Gigi Hadid

Durante la perquisizione manuale del bagaglio trasportato da Gigi Hadid, gli agenti hanno ritrovato una piccola quantità di marijuana e alcuni oggetti utilizzati per fumarla. Secondo una prima ricostruzione, la modella avrebbe dichiarato che la sostanza fosse destinata a un uso personale ma le forze dell’ordine hanno comunque deciso di procedere con l’arresto accusandola di avere importato marijuana e utensili per consumare cannabis. Poche ore dopo, Hadid è dovuta comparire di fronte al giudice che l’ha scarcerata dopo il pagamento di una cauzione. Hadid, recentemente accostata a Leonardo di Caprio, è stata rilasciata in attesa del processo dopo avere ricevuto una multa di 1000 dollari. A Leah Nicole McCarthy, l’amica 29enne che accompagnava la top model, sono state contestate le medesime accuse.

Il rappresentante di Gigi Hadid: “Marijuana regolarmente acquistata”

Un rappresentante di Gigi Hadid ha dichiarato a E! News ha fatto sapere che la marijuana in possesso della quale la modella è stata ritrovata era stata acquistata regolarmente: “Gigi viaggiava con marijuana acquistata legalmente a New York con una licenza medica. Dal 2017, l’uso di cannabis è legale alle Isole Cayman per uso medico”. La modella non ha rilasciato alcuna dichiarazione ma il suo portavoce ha fatto sapere che, dopo il rilascio, le due donne si sono godute le vacanze alle Cayman come previsto, senza che l’incidente intaccasse i loro piani.