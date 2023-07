Non sono una signora, gli eliminati della seconda puntata: The Nancies in finale con She Funk A Non sono una signora, altri concorrenti eliminati. Il duo The Nancies (forse Gigi e Ross) sono le seconde finaliste insieme She Funk (si pensa ad Andreas Muller). Vediamo i personaggi famosi usciti dal programma nel corso della seconda puntata.

A cura di Redazione Spettacolo

La seconda puntata di Non Sono una Signora andata in onda giovedì 6 luglio 2023 in prima serata su Rai2 ha visto eliminati altri nomi famosi dello spettacolo italiano, che si sono prestati a improvvisarsi nei panni di bellissime drag queen. Ispirato all’originale americano Make up your Mind, è condotto da Alba Parietti e vede in giuria Vanessa Van Cartier, Maruska Starr ed Elektra Bionic, che è stata invitata a scegliere la seconda finalista: il duo The Nancies si disputerà la finale con She Funk. Vediamo chi sono i concorrenti eliminati e chi si celava dietro i travestimenti.

Chi sono gli eliminati e le drag queen

Nel corso della seconda puntata Angelika è stata eliminata e il concorrente era Fabio Fulco. A seguire: Roberta Capua nei panni di Vulcanya; Paolo Ciavarro come Anna Legend; Filippo Nardi come Vivienne Smokes. Ce l'hanno fatta invece le The Nancies, che un po' a tutti fanno pensare alla simpatia di Gigi e Ross. Insieme a loro, She Funk, che si sospetta possa nascondere l'identità di Andreas Muller.

"Per un attimo ho pensato di abbandonare. L’abito di Drag Queen mi ha permesso di vincere una battaglia con me stessa. Ha tirato fuori una parte del mio carattere che rimarrà più a galla e non assopita come prima", ha dichiarato Roberta Capua. "Devo lavorare ancora su me stesso e mettere quel qualcosa in più sapendo che le capacità ce l’ho", ha dichiarato Paolo Ciavarro poco prima di uscire dallo studio: "Insegnerò a mio figlio il concetto di normalità, di orientamento". Il noto protagonista di Forum con Barbara Palombelli da poco ha avuto il primo figlio, di nome Gabriele, con Clizia Incorvaia, conosciuta nella casa del Gf Vip. Il padrino di battesimo è Alfonso Signorini.