video suggerito

The Couple torna in onda, ma i concorrenti parlano di un “Papa nero”: la regia taglia l’audio Stop alla diretta per 48 ore a seguito della notizia. Al rientro, secondo alcuni commenti sui social, i concorrenti si sarebbero lasciati andare su alcune considerazioni sul Papa e la produzione sarebbe corsa ai ripari. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo una pausa forzata di due giorni, le telecamere di The Couple hanno ripreso a trasmettere su Mediaset Extra e sulla piattaforma streaming Infinity. I protagonisti del format hanno iniziato a confrontarsi sulla recente scomparsa del Pontefice. Secondo quanto rilevato da alcun utenti su X, la regia sarebbe intervenuta per limitare alcuni commenti potenzialmente inappropriati. Nulla di eticamente scomposto, ma comunque sicuramente superfluo considerato il clima del momento.

I microfoni aperti e i commenti sul Papa

Il blackout mediatico del programma era scattato all'improvviso due giorni prima, quando la notizia della presunta dipartita del Santo Padre aveva fatto il giro del mondo. Le trasmissioni sono tornate operative, come anticipato da Fanpage.it, lunedì 22 aprile in prima serata. Secondo una ricostruzione degli utenti, rilanciata anche da LolloMagazine, è stata Benedicta Boccoli a commentare: "Papa Francesco era molto amato, proprio come Wojtyla. Io mi ricordo che teneva i bambini sotto il mantello". L'ex parrucchiere delle star Antonino Spinalbese ha subito colto la palla al balzo per inserirsi nella conversazione: "A me di lui ha fatto morire la scena della mano." Il riferimento, poco elegante vista la circostanza, richiamava l'episodio del dicembre 2019 quando il Pontefice reagì bruscamente al gesto di una fedele che lo aveva trattenuto con forza. La pugile Irma Testa ha poi ha chiesto: "Anto, ma dici della cosa con la cinese?". I responsabili della regia, già in allerta, hanno optato per un cambio repentino di inquadratura, dirottando le telecamere verso zone meno "pericolose" della casa per soffocare sul nascere conversazioni potenzialmente irrispettose.

La teoria sul Papa nero

Malgrado gli sforzi di deviare l'argomento, il tema è inevitabilmente tornato in una discussione, come normale che sia. Benedicta Boccoli ha voluto ricordare l'impegno diplomatico del defunto Pontefice: "Ha parlato molto di pace, andava in giro per il mondo, ha sempre condannato tutte le guerre". Ma è stato quando la discussione ha virato verso scenari apocalittici e previsioni sul successore che gli autori hanno dovuto premere il pulsante rosso dell'emergenza. Antonio, con la sicurezza di un esperto vaticanista, ha iniziato a snocciolare teorie da web forum:

Cosa ci sarà dopo questo Papa? Secondo molti ci sarà un Papa nero. Non conoscete la profezia del Papa nero? E poi c'è anche quella che dice che questo era l'ultimo Papa.

La risposta della cabina di regia è stata immediata: audio tagliato di netto e telecamere deviate verso il giardino deserto, nella disperata manovra di evitare che il pubblico assistesse a un improbabile dibattito su profezie medievali e teorie del complotto all'interno di un programma di intrattenimento leggero.