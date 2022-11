Tensione al GF Vip, scontro tra Luca Salatino e Gnocchi: “Sei un bambino, sbrocca da un’altra parte” Al Grande Fratello Vip è scoppiata una lite tra Luca Salatino e Charlie Gnocchi. Il motivo? Troppi scherzi che impediscono di dormire.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tensione nella casa del Grande Fratello Vip. Luca Salatino e Charlie Gnocchi hanno avuto una brutta lite. Gnocchi non tollera che l'ex tronista di Uomini e Donne lo disturbi con i suoi scherzi, mentre prova a dormire. Così, si è infuriato: "Sei un bambino piccolo", ha urlato. Ed è scoppiato lo scontro tra i due.

Lo scontro tra Luca Salatino e Charlie Gnocchi

Anche Luca Salatino ha alzato la voce: "Io sono un bambino piccolo? Perché tu sei adulto? Tu sei adulto?". Edoardo Tavassi si è avvicinato per essere certo che non si scagliassero l'uno contro l'altro anche fisicamente. Luca ha raggiunto il giardino, dove ha continuato a urlare contro Charlie: "Tu mi dici che sono un ragazzino? Tu vuoi scherzare quando dici tu, come dici tu e come pare a te. O stai al gioco o non ci stai". Charlie, allora, lo ha invitato ad andare a "sbroccare" da un'altra parte. E Luca di rimando: "Sei contento? Tanto volevi questo". A Luciano Punzo, Gnocchi ha spiegato: "Lo scherzo ci sta, li accetto tutti. Però, dopo un po', se non prendi sonno ti innervosisci".

Il tentativo di chiarimento

Charlie Gnocchi, poi, ha provato a spiegare le sue motivazioni a Luca Salatino: "Va bene scherzare, ma dopo un po' si dorme". Ma il vippone ha replicato: "Sì ma quando ti pare a te. Se vuoi parlare, moderiamo i toni". E ha aggiunto che anche lui ha tollerato i suoi scherzi: "Ti ricordi quando mi ha spaccato quel chilo di farina in testa?". Gnocchi ha accusato Luca di tentare di avere sempre ragione:

Tutte le volte vuoi puntualizzare che io ho torto e tu hai ragione. Arriva a una via di mezzo una volta. Fai questo sforzo. Sono sessanta giorni di scherzi, dopo un po' troviamo una via di mezzo.

Salatino ha concluso: "Ti bastava dirmi: ‘Luca a una certa ora con me non scherzare più, perché litighiamo, fermati'".