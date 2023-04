Tapiro d’oro a Fedez per il viaggio a Dubai dopo le critiche: “La coerenza non è una mia virtù” Dopo le vacanze a Dubai, Fedez riceve l’ottavo Tapiro d’Oro della sua carriera da Striscia la Notizia: “La coerenza non è una mia grandissima virtù”.

"Dubai è una Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto". Questa è stata la famosa frase di Fedez, critica nei confronti della città degli Emirati Arabi Uniti, ed è per questo motivo che Valerio Staffelli ha consegnato al rapper il Tapiro d'Oro, ottavo della carriera. Perché il rapper ha da poco terminato una vacanza a Dubai con Chiara Ferragni e i suoi figli. Fedez si è difeso col sorriso: "La coerenza non è mai stata una mia virtù". La consegna del Tapiro d'Oro a Fedez andrà in onda questa sera a Striscia la Notizia, su Canale 5 alle ore 20.35.

Le parole di Fedez

Valerio Staffelli ha sorpreso Fedez per consegnargli il Tapiro d’Oro. Siamo già all'ottavo Tapiro della sua carriera. Un segnale del fatto che comunque, volente o nolente, il rapper è sempre al centro della cronaca. La domanda di Staffelli non lascia spazio a svicolamenti: "Come mai Dubai, visto che aveva detto che non ci sarebbe mai più tornato, dopo averla definita “una Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto”? Voleva farsi perdonare da Chiara per il bacio dato a Rosa Chemical al Festival di Sanremo?". E il rapper scherza:

Ho molto da farmi perdonare. Premetto che la coerenza non è una mia grandissima virtù.

La replica sulle spese pazze a Dubai

Critiche e polemiche social anche per quanto hanno speso a Dubai, ad esempio più di 180 euro per gli antipasti e 96 euro per un'insalata. Ma sulle spese pazze durante il soggiorno, Fedez non transige: "Uno può spendere i propri soldi come vuole".

L'assenza di Luis Sal a Muschio Selvaggio

Valerio Staffelli non ha mancato di provare a entrare nella polemica di una presunta lite con Luis Sal, amico e co-conduttore del podcast Muschio Selvaggio, con cui pare che i rapporti si siano definitivamente interrotti: "In questo momento non abbiamo litigato. A causa dei miei problemi di salute c'è stato uno stop del podcast e poi dato che lui era in Francia per altri impegni ho preferito riprendere da solo. Per me è terapeutico. Mi aiuta a parlare con altre persone".