Fedez e Chiara Ferragni a pranzo a Dubai:nel menu antipasti fino a 180 euro Chiara Ferragni condivide una foto della piccola Vittoria seduta al tavolo del ristorante del resort in cui soggiornano a Dubai, lasciando intravedere una parte del menu: un antipasto costa fino a 180 euro.

A cura di Stefania Rocco

Chiara Ferragni e Fedez si stanno godendo le vacanze pasquali a Dubai. La coppia più glamour d’Italia è partita alla volta degli Emirati Arabi in compagnia dei figli Leone e Vittoria. Ed è stata proprio una foto scattata alla secondogenita a dar luogo alla prima polemica del giorno in salsa Ferragnez: il menu proposto dal ristorante del loro resort (una struttura non adatta a tutte le tasche) e i suoi prezzi da capogiro.

La foto condivisa da Chiara Ferragni

Chiara, com’è solita fare, ha postato sul suo profilo Instagram una foto della piccola Vittoria scattata al ristorante. Nello scatto, la bimba siede in braccio alla madre e indossa un paio di occhiali da sole. Davanti a lei, il menu con le portate proposte dal ristorante scelto dalla coppia, prezzi compresi. Com’è intuibile, a saltare all’occhio sono proprio i prezzi esposti per le pietanze: 180 euro per un crudo di gamberi e scampi, 135 euro per un carpaccio di branzino in salsa al limone, 96 euro per un’insalata mediterranea e 90 per un’insalata realizzata con anguria e feta. Prezzi in linea con le vacanze extra lusso che la coppia si è concessa a Dubai.

La foto condivisa da Chiara che lascia intravedere il menu

Fedez: “Dubai è Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto”

Sta facendo discutere certamente più dei menu la frase pronunciata da Fedez un anno fa quando, di ritorno da una vacanza a Dubai, aveva dichiarato che non ci sarebbe più tornato. “È Disneyland con i cadaveri sotto il tappeto”, aveva dichiarato il rapper nel corso di una puntata del suo podcast Muschio Selvaggio. Una frase che conteneva un’intenzione disattesa un anno dopo quando, in compagnia della moglie e dei suoi figli, è tornato nella città che aveva tanto aspramente criticato. Un viaggio, quello negli Emirati Arabi, che è valso all’artista diverse accuse di incoerenza alle quali, almeno per il momento, Federico Lucia non ha replicato.