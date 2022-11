Tale e Quale Show vince ancora agli ascolti: l’imitazione di Irama incanta, Madonna diverte Lo show musicale di Carlo Conti su Rai 1 continua a tenere testa agli ascolti tv. Venerdì 4 novembre raccoglie 4.252.000 spettatori pari al 24.7% di share, complice la buona musica di Andrea Dianetti nei panni di Irama e il divertimento di Valeria Marini che indigna Malgioglio tentando di imitare Madonna.

A cura di Giulia Turco

Tale e Quale Show si conferma il programma di punta nella prima serata del venerdì. Una certezza di intrattenimento, musica e leggerezza per gli italiani sintonizzati numerosi davanti al programma di Carlo Conti in onda su Rai 1. Nella serata di venerdì 4 novembre ha totalizzato 4.252.000 spettatori pari al 24.7% di share, numeri in crescita anche rispetto alla settimana precedente.

Perché gli italiani scelgono Tale e Quale Show il venerdì sera

Dati in miglioramento anche per la fiction di Canale 5 con Can Yaman e Francesca Chillemi, Viola come il mare, che raccoglie più spettatori davanti allo schermo rispetto al venerdì precedente, ma senza entusiasmare. Sono 2.828.000 gli spettatori che hanno seguito la fiction, pari al 16.5% di share. Ancora nessun confronto con Rai 1, dove lo show di Carlo Conti quest'anno ha fatto centro puntando sull'elemento simpatia dei concorrenti, vedi la coppia Paolantoni Cirilli e Valentina Persia, e su volti molto noti come Valeria Marini che continua a dare show imitando personaggi particolarmente. L'ultima performance nel panni di Madonna ha scatenato l'indignazione del giudice Cristiano Malgioglio, altro elemento cardine dello show amatissimo dal pubblico anche sui social.

Gli ascolti tv di venerdì 4 novembre

Su Rai2 S.W.A.T. ha interessato 596.000 spettatori pari al 3% di share. Su Italia 1 Attacco a Mumbai – Una Vera Storia di Coraggio ha catturato l’attenzione di 1.130.000 spettatori (6%). Su Rai3 La Scelta di Maria ha raccolto davanti al video 546.000 spettatori pari ad uno share del 2.7%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.127.000 spettatori con il 7.4% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 949.000 spettatori con uno share del 6.4%. Su TV8 MasterChef Italia ha segnato il 2.4% con 414.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 1.245.000 spettatori (6.1%).