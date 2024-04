Svolta a Don’t Forget The Lyrics, eliminata la campionessa Silvia Contenti dopo 6 mesi

video suggerito

Dopo più di sei mesi, Don't Forget The Lyrics perde la sua campionessa Silvia Contenti. Si tratta della campionessa più longeva della storia del programma che nella puntata del 28 marzo è stata battuta nel gioco del Duello, costretta quindi ad abbandonare la trasmissione. A batterla è stato Davide, che è riuscito a centrare 100 parole rispetto alle sole 28 di Contenti, decretando quindi l'eliminazione definitiva della concorrente che da mesi era protagonista del programma.

Che può dirsi tuttavia soddisfatta di come siano andate le cose. L'oramai ex campionessa di Don't Forget the Lyrics ha presenziato in ben 51 puntate, di cui 36 nella quarta edizione e ben 15 nella quinta edizione attualmente in corso. Tra le altre cose, oltre ad imporsi nell'edizione regolare, è riuscita anche a vincere il torneo dei campioni, andato in onda lo scorso dicembre. Complessivamente la giovane esce di scena dopo essere riuscita ad accumulare un montepremi complessivo pari a 118mila Euro in gettoni d'oro. Nel frattempo, grazie al programma ha ampliato molto la sua visibilità sui social ben 21 mila follower su Instagram e poco più di 6 mila su TikTok. Non è escluso che per la popolarità acquisita proprio nell'ambito del programma, Contenti tornerà prossimamente a Don't Forget the Lyrics per qualche appuntamento speciale di sfida tra campioni.

Silvia Contenti è nata a Lucca nel 1985 e oggi è residente a Rimini dove è riuscita a fare della sua passione una professione. Per lavoro lavora in una accademia che prepara giovani artisti ad affrontare il mondo dei musical, ambito nel quale ha avuto anche un passato da performer, visto che in passato ha collaborato con la Compagna della Rancia nel cast di spettacoli cult come “Grease”, “Pinocchio – Il Grande Musical”, "Cats" e “Sister Act”.