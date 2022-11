Striscia contro Franco Di Mare, arrivano le accuse di Sonia Grey: “Subivo davanti a tutti”

La vicenda Franco Di Mare continua a tenere banco a Striscia La Notizia. Il Tg satirico, come noto ai telespettatori del programma, da anni porta avanti una campagna contro l'ex direttore di Rai3 accusato di molestie nei confronti della collega Sonia Grey fuorionda ai tempi di UnoMattina, che i due conducevano insieme nel 2004.

Benché Di Mare abbia annunciato di aver querelato Striscia La Notizia, questa è una storia che si ripresenta con frequenza ciclica. Nella puntata del 7 novembre Valerio Staffelli è andato a interpellare proprio Sonia Grey, conduttrice del programma con Di Mare, raggiunta con il pretesto della consegna del suo proverbiale Tapiro. Se Di Mare nel rispondere pubblicamente alla questione aveva definito quelli con la collega "banali scherzi da amici", sottolineando come le "palpatine" fossero reciproche. Grey pare andare in una direzione diversa. La conduttrice ha confidato a Staffelli:

“Hai mai sentito in trent’anni di televisione che ho il vizietto di molestare? Ti sembra che potessi arrivare in studio all’alba per preparare cinque, sei ore di diretta e andare a palpare tutti i giorni il signor Franco Di Mare?”

Quindi è arrivata l'accusa diretta all'ex collega: “Subivo davanti a tutti. Cercavo di sdrammatizzare, cosa potevo fare? Io giovane donna di spettacolo appena arrivata in Rai. Lui direttore, importante giornalista, tutti gli agganci ai piani alti. Sono stanca di essere tirata in ballo da Di Mare“.

Una vicenda, lo ripetiamo, che si trascina da anni senza un effettivo punto di caduta. Nel 2020 Franco Di Mare aveva dato risonanza alle parole della stessa Grey, a quanto pare molto diverse da quelle di oggi, accusando il Tg satirico così:

Sonia Grey, tirata in ballo da un servizio di striscia come se io l’avessi molestata, racconta la verità in un suo post che mi ha girato. Si trattava di scherzi tra noi di cui rideva l’intero studio. Ma striscia la notizia lá presenta come molestia da parte mia, giusto per dire che non c’è alcuna differenza tra chi insulta a sangue le donne e me, che – secondo loro – le molesto. Che cosa c’entra questo con la satira? Niente ovviamente… Cosa c’entra questo con il giornalismo? Meno che mai. Serve solo a mescolare le carte, intorbidire le acque, e attaccarmi, solo perché ho osato dire che non c’è niente di divertente nel banalizzare gli insulti alle donne.

E il fatto che loro giochino borden line passando dal vero al falso, dalla bugia al verosimile lo dimostra il fatto che un manipolo di imbecilli, fomentati dalle loro ricostruzioni false, mi hanno insultato sul mio profilo.

La domanda è: qual è la differenza tra la satira è la monnezza?