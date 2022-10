Salvo Sottile contro Franco Di Mare: “Toccare il cul* a una donna in Tv è solo uno scherzo?” Salvo Sottile ironizza su Di Mare e le accuse a lui mosse da Striscia. Ne scaturisce un vero e proprio botta e risposta sui social che è testimone dell’antipatia reciproca tra i due.

A cura di Andrea Parrella

Battibecco sui social tra Salvo Sottile e Franco Di Mare, con i due che riaprono una vecchia pratica, visto che in passato avevano già mostrato di non amarsi troppo, sin dai tempi dellasostituzione dell'ex giornalista Mediaset alla guida di Mi manda Rai3, quando alla guida della rete c'era proprio Franco Di Mare.

In un tweet pubblicato nelle scorse ore, Salvo Sottile è andato a punzecchiare Di Mare toccando un nervo scoperto del suo ex direttore, ovvero la vicenda di Strisciache, attraverso alcuni filmati di anni fa, lo aveva di fatto accusato di molestie nei confronti di Sonia Grey, ai tempi in cui questa conduceva con Di Mare UnoMattino. Riprendendo un tweet dello stesso Di Mare, che si difende dalle accuse di Striscia La Notizia, Salvo Sottile scrive: "Possibile che esistano ancora credenze mesozoiche secondo le quali toccare il cul. a una donna (per giunta in tv) è’ “solo uno scherzo”? Ma che messaggio passa così ? Che se scherzi puoi farlo? Io (anche) da telespettatore li trovo “scherzi” di pessimo gusto".

Parole alle quali è lo stesso Di Mare a rispondere, poco dopo, sempre attraverso il social network e ribattendo direttamente a quanto scritto da Sottile: "Prima o poi convincerò una mia ex collaboratrice che riceveva pressioni telefoniche indesiderate da un ex conduttore di rai tre a raccontarlo pubblicamente. Ci faremo risate mesozoiche". Quindi la controrisposta di Sottile: "Siamo pronti. Invece altre donne che ricevevano attenzioni e sms indesiderati da un altro “ex” col vizietto delle minacce da mafioso di terza fila mi risulta, siano pronte a raccontarlo prestissimo..sai che risate! Arriviamo al paleolitico!".

Allusione non esplicitate, ma che lasciano ben intuire i toni dei due, affatto risolti nonostante i due anni trascorsi dalla vicenda che divenne addirittura legale tra Franco Di Mare, allora direttore di Rai3, e appunto Salvo Sottile".