Strano regalo di Natale per Edoardo al GF, Antonella Fiordelisi: “Messaggi non carini per la coppia” Nella casa del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria ha ricevuto uno strano regalo di Natale da parte del fratello. Regalo che ha infastidito Antonella Fiordelisi, portando a una discussione: “Sono messaggi per la coppia strani”.

Anche nella casa del Grande Fratello Vip è arrivato il Natale. I concorrenti hanno ricevuto messaggi di auguri e regali da parte di familiari e amici in occasione delle feste. Alcuni dei doni hanno creato discussioni tra i coinquilini, particolare tra Edoardo Donnamaria e la fidanzata Antonella Fiordelisi.

Lo strano regalo di Natale per Edoardo

Edoardo ha ricevuto uno strano regalo da parte del fratello e della cognata: una bambolina con scritto ex, un binocolo e una lente di ingrandimento. Il concorrente è rimasto perplesso e ha provato a interpretare il significato del dono, osservandolo da diversi punti di vista. Antonella Fiordelisi ha pensato che i parenti del fidanzato volessero mandare un messaggio negativo alla coppia e ha commentato: "Sono dei messaggi non carini, strani. È qualcuno all'esterno per te". Edoardo si è infastidito per la reazione della compagna, dal momento che poi sua mamma ha fatto un regalo anche a lei: "Visto che i regali sono per me, ti chiedo la cortesia di non rompermi le scatole".

La reazione di Antonella Fiordelisi

Antonella si è offesa non tanto per il regalo, quanto per il modo sgarbato con cui Edoardo le ha risposto dal momento che sono diversi giorni che le risponde sgarbatamente. Così è corsa via ed è scoppiata a piangere in camera. Secondo Micol Incorvaia, la ragazza ha fatto benissimo a pretendere delle spiegazioni perché è chiaro l’intento del fratello di mandargli un messaggio subliminale. Edoardo invece, in cortile con Edoardo Tavassi, ha provato a dare una interpretazione al regalo, che rimane ancora oscuro. Mentre Antonella è ancora offesa, l'ex volto di Forum si è difeso dicendo che stava avendo un momento di raccoglimento e non voleva essere disturbato da nessuno.