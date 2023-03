Stefano Fiordelisi al GF per il compleanno di Antonella: “Sei diventata una donna incredibile” Antonella Fiordelisi riceve una bella sorpresa per il suo compleanno da parte di suo padre Stefano, pronto a supportarla in un momento difficile, come questi giorni in cui è ormai senza il suo Edoardo.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata di lunedì 13 marzo del Grande Fratello Vip vede più volte protagonista Antonella Fiordelisi, dal momento che il 14 marzo è anche il suo compleanno. Per l'occasione si è presentato nella Casa di Cinecittà, suo padre Stefano per farle una sorpresa assai gradita.

Le parole di Stefano Fiordelisi

Non è la prima volta che Fiordelisi si presenta nella dimora dei gieffini per supportare sua figlia, anche a distanza, infatti, lui ha fatto in modo di farle sentire l'appoggio della sua famiglia e gliel'ha dimostrato presentandosi anche in un momento per lei difficile, come i giorni a seguito dell'uscita di Edoardo. Appena si incontrano in giardino, la gieffina non riesce a trattenere la gioia per le parole di suo padre:

Come stai amore? Ti mando gli auguri da parte di mamma, che ti segue senza tregua, siamo fieri di te perché hai fatto un percorso bellissimo, sei entrata bimba e sei uscita una donna, avrai sempre meno bisogno della nostra presenza. Voglio che non perdi mai il tuo sorriso, sorridi sempre, Edoardo ti vuole bene, avrete modo di conoscervi fuori, di smussare quegli angoli che avete entrambi, con l’amore che c’è che è innegabile, riuscirete a costruire qualcosa. La vostra felicità è la nostra. Non so come hai fatto a resistere, hai retto la partita come solo tu sai fare.

Non sono mancati i consigli, come era accaduto anche nell'incontro precedente: "Se ti senti giù allenati, tu sei una atleta Antoné. Ti trovo benissimo, sei bellissima".

La felicità di Antonella Fiordelisi

Antonella è felicissima per la sorpresa da parte di suo padre: "Un po' me l'aspettavo, ma non ero sicura, anche perché era davvero tanto tempo che non mi veniva a trovare. Ma davvero mi guardate sempre? Ma dormite?". A farle una ulteriore sorpresa c'è anche il suo amico Marco, che la riempie di complimenti: "Sei bellissima, non pensavo che saresti arrivata fin qui, sei stata fortissima".