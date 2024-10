video suggerito

Stefano a Chi l'ha visto? dopo Uomini e Donne e C'è posta per te: "Cerco la mia donna, ho 94 anni e voglio compagnia" Pasquale Stefano Mella, siciliano di 94 anni, chiama Chi l'ha visto? per cercare la sua ultima compagna, partita per Cuba e mai più tornata. L'uomo è stato già protagonista dei programmi di Maria De Filippi e su Rai3 ne approfitta anche per rivolgere un appello.

A cura di Ilaria Costabile

La televisione è capace di intrecci inverosimili, come potrebbe essere quello tra Uomini e Donne e Chi l'ha visto?. Nella puntata di mercoledì 9 ottobre del programma condotto da Federica Sciarelli, è comparso un ex protagonista dei programmi di Maria De Filippi, si tratta di Pasquale Stefano Mella, noto a tutti come Stefano, che ha chiamato la trasmissione della giornalista per ritrovare la donna che era al suo fianco, partita e mai più ritornata.

La storia di Pasquale Stefano Mella

Stefano ha sposato la sua ultima moglie, una donna cubana, in Africa, conosciuta tre giorni prima di convolare a nozze e presentatagli da suo figlio. Il racconto di Federica Sciarelli sulla faccenda inizia così: "Stefano ha accettato il consiglio del figlio che vive a Berlino di sposare la cugina della sua compagna: una donna cubana di 54 anni che vive in Africa. Ma ben presto Stefano capisce che Niurka non è innamorata di lui". Dopo due mesi di matrimonio, la donna chiede al marito di pagarle un viaggio a Berlino, cosicché lei poi potesse trascorrere del tempo con sua cugina. A distanza di qualche settimana, lei torna in Italia ma poi riparte per Cuba. Stefano, quindi, spiega di aver sempre acconsentito alle richieste di Niurka:

Ho speso 15 mila euro per i suoi viaggi. Lei con me non si è comportata bene ma le voglio sempre bene. Vi ho chiamato anche se non è scomparsa perché vorrei che tornasse. Sono andato dall’avvocato per fare la separazione, ma se mi chiama io l’accetto lo stesso.

Da Canale 5 all'appello a Chi l'ha visto?

L'uomo, poi, approfitta del fatto di essere ripreso dalle telecamere per esternare i suoi desideri. Raccontando anche parte della sua storia: "Sono andato su Canale 5 per quattro anni per trovare una donna perché ero solo, da Maria De Filippi. Ho quattro figli: due con la prima moglie e due con la seconda moglie". Si è infatti presentato sia a Uomini e Donne che a C'è Posta per te, senza riscontrare grandi risultati, per cui ai microfoni di Chi l'ha visto? lancia un appello: "Io ho bisogno di compagnia, voglio sposare una nuova donna. Ho 94 anni già compiuti, se qualcuna single, divorziata o vedova vuole venire a farmi compagnia può trasferirsi da me!"