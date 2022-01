A C’è Posta Per Te 2022 il signor Stefano cerca moglie a 92 anni ma viene rifiutato da tutte A C’è Posta Per Te torna il signor Stefano e questa volta cerca moglie: il simpatico siciliano si presenta a sei donne proposte da Maria De Filippi ma viene rifiutato da tutte.

A cura di Gaia Martino

A C'è Posta Per Te questa sera di sabato 29 gennaio 2022 è tornato in studio il signor Stefano. Dopo aver cercato la sua amata Elena lo scorso anno, trovando un rifiuto dall'altra parte della busta, il simpatico siciliano è pronto a riprovarci: vuole trovare l'amore. Dopo la sorpresa di Martina per il compagno Simone e la storia di Donata e Martina terminata con il lieto fine, Maria De Filippi dedica spazio al 92enne che questa volta ha una richiesta particolare, quella di trovare moglie. Ha il desiderio di sposarsi ed il programma ha selezionato sei donne siciliane single per lui.

Sei donne per il signor Stefano

"Vivo a Salina, ho la farmacia vicino. La mattina prendo il caffè sul terrazzo, ho quattro frullatori in cucina. Ho acquistato pentole e padelle nuove, due impastatrici. Tutte le mattine faccio la doccia, ho comprato una macchina per allenare le gambe"- si presenta – "Il mio cuore appartiene a te se mi vuoi sposare" conclude. Il signor Stefano ha recitato a tutte le donne proposte da Maria De Filippi le stesse parole. "Non mi sono sposata da piccola e non mi sposo ora. Grazie", rifiuta la prima, Maria Antonietta. La seconda ad entrare è Angela ma a lui non piace e così le propone di diventare amici: la donna però rifiuta, preferisce avere un solo amico ed è Gesù.

Le signore Maria Antonietta e Angela

Il terzo ingresso in studio è per le sorelle Lilla e Maria, ma anche loro rifiutano. Poi entra Maria Franca e dopo la medesima presentazione del signor Stefano e la richiesta di prenderlo in sposo arriva un altro no.

La signora Maria Franca

L'ultima donna per Stefano è Italia ma a lui non piace: "E allora anche a lei chiediamo l'amicizia" consiglia Maria. Il siciliano le chiede comunque la mano ma viene rifiutato di nuovo.

Nessun lieto fine per Stefano a C'è Posta Per Te

Stefano, il siciliano in cerca di moglie, va via solo dopo essere stato rifiutato dalle sei donne proposte da Maria De Filippi. Nessun lieto fine dunque ed i fiori che aveva portato per la sua promessa sposa sono andati ad una giovane ragazza del pubblico. Prima di lasciare lo studio il 92enne viene rincuorato da Maria De Filippi: "Te ne trovo altre otto".