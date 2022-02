C’è posta per te 2022, Luciana Littizzetto manda la posta a Francesca Cipriani e Alex Belli

La quinta puntata di C'è posta per te 2022, si preannuncia ricca di tante sfaccettature. Gli ospiti presenti in studio, infatti, saranno protagonisti di storie commoventi, ma anche in grado di strappare una risata. Raimondo Todaro e Francesca Tocca saranno la sorpresa al centro di una storia particolarmente emozionante che verrà presentata in studio. Luciana Littizzetto, invece, ha già chiarito che nel suo caso non sarà necessario tirare fuori i fazzoletti. Sarà la comica torinese a mandare la posta a qualcuno. La risata è assicurata:

"Ci vediamo questa sera a C'è posta per te. Tirate fuori i fazzoletti, non nel mio caso spero. E mi raccomando quando Maria farà quelle solite scene, che esce e dice: ‘Un attimo, aspettate' e lo studio è vuoto, voi potrete fare quello che volete perché tanto non capiterà niente. Non risolverà una mazza come al solito".