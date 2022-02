C’è posta per te 2022, la puntata del 26 febbraio con Francesco Totti e Raoul Bova

Stando alle anticipazioni della sesta puntata, pubblicate sul canale ufficiale dello show su Instagram, tra le storie raccontate in trasmissione ci sarà quella di un chiarimento. Si sente infatti la conduttrice chiedere alla persona invitata: "Lui scappa perché tu non lo guardi" e l'uomo in questione risponde con fermezza alla constatazione: "Certo, non merita perché io ho sempre la coscienza pulita, nel mio armadio non ci sono scheletri, forse nei suoi sì". Trapela, quindi, una mancanza di fiducia nei confronti di chi lo ha mandato a chiamare, ma soprattutto una ferita che a quanto pare non si è ancora rimarginata e che, forse, in puntata potrà essere lenita dalle parole di Maria De Filippi.