“Sta facendo Temptation Island, ha sbagliato provino”, Micol e Giaele attaccano Oriana al GF Vip In un momento di confidenze al GF Vip, Micol Incorvaia e Giaele De Donà hanno criticato il comportamento della nuova arrivata Oriana Marzoli, che ai loro occhi si metterebbe troppo in mostra: “Sta facendo un altro reality, Temptation Island. Il costume, parla coi ragazzi, togli la maglietta, salta addosso. Ha sbagliato provino”.

A cura di Elisabetta Murina

L'ingresso di Oriana Marzoli ha rimescolato gli equilibri nella casa del Grande Fratello Vip. L'influencer spagnola ha varcato la porta rossa di Cinecittà nel corso della puntata del 3 novembre e ha subito attirato e antipatie da parte dei suoi coinquilini. É stata vittima di uno scherzo da parte di Antonino Spinalbese e Alberto De Pisis, che si sono divertiti a prenderla simpaticamente in giro mettendole dei ceci nel letto, mentre Antonella Fiordelisi non ha affatto gradito la sua ginnastica in costume da bagno nel salotto di casa. Anche Micol Incorvaia (da poco concorrente del reality) e Giaele De Donà hanno espresso il loro giudizio sulla nuova arrivata, senza risparmiare critiche.

I commenti di Micol Incorvaia e Giaele De Donà

In un momento di confidenze in giardino, Micol e Giaele hanno parlato del comportamento della nuova arrivata Oriana. Agli occhi delle due Vippone, l'influencer spagnola si starebbe mettendo troppo in mostra con gli altri coinquilini, soprattutto con i ragazzi, a cominciare dalla scelta di fare ginnastica in costume da bagno davanti a tutti. "La tentatrice", scherza De Donà a proposito dell'influencer. É d'accordo anche Micol Incorvaia, che crede la ragazza abbia sbagliato concorrente credendo di essere a Temptation Island e non al Grande Fratello Vip: "Lei sta facendo un altro reality, Temptation Island". A farglielo pensare determinati suoi comportamenti: "Infatti cosa fa? Il costume, parla coi ragazzi, toglie la maglietta, salta addosso, questo fa. Ha sbagliato provino".

La ginnastica in costume di Oriana Marzoli

A non essere piaciuto a diverse coinquiline, in particolare ad Antonella Fiordelisi, è stata la scelta di Oriana Marzoli di allenarsi in costume da bagno nel salotto della Casa, mettendo così in mostra fin da subito il suo fisico mozzafiato. Il suo esercizio fisico ha fatto parecchio infuriare Antonella Fiordelisi, che ha sbottato: "Ma per forza qua si devono allenare?". Edoardo Donnamaria ha risposto con ironia: "Sì, perché se no non le vedi il c**o". L'influencer però non è stata minimamente toccata dalle critiche e ha risposto subito a tono: "Mi alleno come ca**o mi pare". E probabilmente neanche le parole di Micol e Giaele faranno infuriare Marzoli che, anzi, risponderà ancora una volta per le rime.