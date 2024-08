video suggerito

Spose in Affari torna su Real Time dal 28 agosto, in onda i nuovi episodi con Enzo Miccio e Lodovica Comello Dal 28 agosto vanno in onda in prima serata su Real Time e on demand su Discovery+ i nuovi episodi di Spose in Affari, il format condotto da Enzo Miccio e Lodovica Comello che consente alle future spose di acquistare all'asta l'abito dei propri sogni.

A cura di Stefania Rocco

Dal 28 agosto vanno in onda in prima serata su Real Time e on demand su Discovery+ i nuovi episodi di Spose in Affari, il format condotto da Enzo Miccio e Lodovica Comello che si propone quale obiettivo quello di consentire a un gruppo di future spose di acquistare l’abito dei propri sogni attraverso un’agguerritissima asta alla quale sono ammesse a partecipare esclusivamente donne prossime alle nozze.

Quando vanno in onda i nuovi episodi di Spose in Affari

I nuovi episodi di Spose in Affari andranno in onda ogni mercoledì, a partire dal 28 agosto, alle 21.30 su Real Time. Al timone del format restano il famoso wedding planner Enzo Miccio, accompagnato dalla grazia e dalla simpatia di Lodovica Comello, conduttrice e attrice.

Che cos’è Spose in Affari

Spose in Affari è un format basato su una sorta di mercato del second hand degli abiti da sposa. Saranno 10 le donne che avranno la possibilità di partecipare a ogni episodio. Solo tre, tuttavia, sono gli abiti messi all’asta nel corso di ogni puntata il cui prezzo di partenza sarà deciso da Enzo Miccio. Comello, invece, guiderà le future spose nei rilanci negli acquisti all'asta. Due abiti saranno acquistabili dalle future spose senza necessità di sostanziali modifiche. Il terzo abito, invece, rappresenta una specie di “abito base”: a sceglierlo sarà il popolare wedding planner e la futura sposa che riuscirà ad aggiudicarselo otterrà insieme all’abito la possibilità che sia proprio Miccio a modificarlo fino a trasformarlo in un pezzo unico, rivisitato dalle sapienti mani di un esperto. Al termine di ogni episodio, le donne che saranno riuscite ad aggiudicarsi un abito lo indosseranno di fronte ad amici e parenti in una sorta di cerimonia di "rivelazione" che consentirà loro di ammirare il prodotto di tanto lavoro. Spose in Affari è prodotto Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery.